Все под контролем. В подземном переходе Омска внезапно отключили электричество

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В одном из подземных переходов Омска в центре города пропало электричество. Света не оказалось сегодня днем, 30 ноября.
Проблема возникла в подземном переходе у здания регионального правительства. Речь про объект, расположенный недалеко от кинотеатра «Маяковский».
Как сообщили в пресс-центре администрации Омска, отключение электричества является плановым. Дело в том, что специалистам «Омскэлектро» необходимо провести технические работы.
Ранее Город55 писал об отключении света в подземном переходе у библиотеки имени Пушкина, где уже дважды за год пропадает освещение.