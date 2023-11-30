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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:19

иллюстрация

Все под контролем. В подземном переходе Омска внезапно отключили электричество

30 ноября 2023, 10:17
Фото: Город55
иллюстрация

В одном из подземных переходов Омска внезапно отключили электричество

Как выяснилось, аварийного отключения света не было.

В одном из подземных переходов Омска в центре города пропало электричество. Света не оказалось сегодня днем, 30 ноября.

Проблема возникла в подземном переходе у здания регионального правительства. Речь про объект, расположенный недалеко от кинотеатра «Маяковский».

Как сообщили в пресс-центре администрации Омска, отключение электричества является плановым. Дело в том, что специалистам «Омскэлектро» необходимо провести технические работы.

Ранее Город55 писал об отключении света в подземном переходе у библиотеки имени Пушкина, где уже дважды за год пропадает освещение.

В омском «метро» внезапно отключился свет. Объясняем, почему
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#Общество#Город#Омск#Омская область#Электричество#Новости#Омскэлектро#Алина Ясинская
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