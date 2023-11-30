Виталий Хоценко в бюджетном послании отметил «Биосферу» Омского НПЗ

Инновационный комплекс биологической очистки воды «Биосфера» работает на принципах замкнутого водопотребления: он очищает воду почти на 100%, чтобы повторно использовать ее в производственном цикле Омского НПЗ. Добиться таких показателей позволяют пять этапов очистки — механическая, физико-химическая, биологическая, угольная фильтрация и обеззараживание ультрафиолетом. На предприятии отмечают, что на выходе из «Биосферы» получают воду чище природной — без примесей и осадков, а сердцем комплекса является биореактор, где вода очищается с помощью микроорганизмов. Они поглощают улеводороды так же, как в естественной среде, но за счет их концентрации водоочистка происходит быстрее и эффективнее. Новый комплекс позволит предприятию на 70% снизить использование речной воды.