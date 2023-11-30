Виталий Хоценко в бюджетном послании отметил «Биосферу» Омского НПЗ

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Сегодня, 30 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил с бюджетным посланием на расширенном заседании правительства Омской области. Он рассказал об основных направлениях экономической и социальной политики региона на 2024 год и среди наиболее важных проектов назвал комплекс очистных сооружений «Биосфера», который в этом году был запущен на Омском НПЗ.
«Комплекс „Биосфера“ — это крупнейшие очистные сооружения. Под 30 миллиардов рублей объем инвестиций. Влияющий на экологию, на чистых воздух. И в рамках национального проекта „Экология“ мы его ведем на Омском нефтеперерабатывающем заводе», — сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Инновационный комплекс биологической очистки воды «Биосфера» работает на принципах замкнутого водопотребления: он очищает воду почти на 100%, чтобы повторно использовать ее в производственном цикле Омского НПЗ. Добиться таких показателей позволяют пять этапов очистки — механическая, физико-химическая, биологическая, угольная фильтрация и обеззараживание ультрафиолетом. На предприятии отмечают, что на выходе из «Биосферы» получают воду чище природной — без примесей и осадков, а сердцем комплекса является биореактор, где вода очищается с помощью микроорганизмов. Они поглощают улеводороды так же, как в естественной среде, но за счет их концентрации водоочистка происходит быстрее и эффективнее. Новый комплекс позволит предприятию на 70% снизить использование речной воды.
Напомним, в июне 2023 года на строящейся «Биосфере» побывала вице-премьер правительства РФ, куратор нацпроекта «Экология» Виктория Абрамченко. Она высоко оценила новый комплекс очистных сооружений.
«Газпром нефть» является чемпионом по проекту «Чистый воздух» не только на территории Омской области, а вообще во всех городах действия проекта. Сегодня мы увидели очистные сооружения, которые влияют не только на воздух в городе, но и приводят фактически к другой культуре промышленного производства. Мы сегодня услышали от специалистов предприятия, что вода, которую завод берет из Иртыша, будет оставаться внутри предприятия. Получается замкнутый контур водопотребления. 28 миллиардов рублей инвестировано «Газпром нефтью» в такие современные очистные сооружения. Это очень важный капиталоемкий и экологический проект. Я, честно скажу, такого не видела еще нигде в стране», — отметила Абрамченко.