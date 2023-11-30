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Виталий Хоценко поучаствовал в омском форуме «PRОмедиа — 2023»

Виталий Хоценко поучаствовал в омском форуме «PRОмедиа — 2023»

30 ноября 2023, 10:00
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Губернатор рассказал, как видит взаимодействие власти и средств массовой информации.

В Омской области проходит форум «PRОмедиа — 2023». В мероприятии поучаствовал губернатор Виталий Хоценко. Например, состоялась пленарная дискуссия на тему «Информационные вызовы сегодняшнего дня. Власть и медиа: модель взаимодействия». Глава региона вместе с телеведущим, общественно-политическим деятелем Александром Гурновым, политологом Сергеем Старовойтовым, а также заместителем руководителя редакции региональных новостей ТАСС Ильей Бариновым обсудили соответствующие вопросы.

Секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный стал модератором дискуссии. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал на мероприятии о том, как видит взаимодействие власти и средств массовой информации.

«Власти нужно любые взаимоотношения, и не только со СМИ, а со всеми людьми, выстраивать честно. На это нацеливаем работу всей нашей управленческой команды региона, включая правительство Омской области, глав муниципалитетов, граждан», — отметил глава региона Виталий Хоценко.

По его словам, ведение социальных сетей — это действительно сложная работа, он сам ведет их. Он признался, что сам чувствует себя немного журналистом, каждый день информируя своих подписчиков о том или ином событии. Также губернатор читает комментарии и ищет в них важные данные, изучает мнение местных жителей.

«Сегодня социальные сети по сути стали равнозначны средствам массовой информации. Мы не даем приоритета какой-то одной соцсети, а работаем со всеми основными, чтобы максимально приблизиться к людям, ведь это разные аудитории и возрастные категории пользователей», — отметил омский губернатор.

К слову, традиционных СМИ в регионе насчитывается больше 100 штук. Виталий Хоценко также обращает внимание на информацию, которую преподносят они.

«Фейковых сообщений сейчас очень много, против нас по сути весь западный мир выступает, так что у нас много противников, поэтому нужно информацию тщательно анализировать, разоблачать дезинформацию, фейки и мифы развенчивать, и давать людям достоверную, правдивую информацию», — призвал он участников форума.
Хоценко поручил выделить на создание комфортной среды в Омской области 1,5 миллиарда
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#Политика#Общество#Омск#Омская область#СМИ#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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