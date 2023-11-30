Виталий Хоценко поучаствовал в омском форуме «PRОмедиа — 2023»

По его словам, ведение социальных сетей — это действительно сложная работа, он сам ведет их. Он признался, что сам чувствует себя немного журналистом, каждый день информируя своих подписчиков о том или ином событии. Также губернатор читает комментарии и ищет в них важные данные, изучает мнение местных жителей.