В России стали пить больше молока

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Спрос на молочную категорию активно растет благодаря повышению доходов населения. Прогнозируется, что спрос может вырасти до 5% в годовом выражении. Цены на молоко и молочную продукцию за прошедший год не выросли, а даже немного упали. Однако ожидается их постепенное восстановление, рассказал в интервью Общественной службе новостей генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.
Себестоимость производства сырого молока может вырасти до 15%, а готовой молочной продукции — от 9 до 14% в зависимости от категории, отметил он. Однако, рост цен на полках магазинов не превысит уровень потребительской инфляции. Производители и переработчики будут ориентироваться на потребительский спрос. Рост себестоимости связан с ослаблением рубля, высокой ключевой ставкой, повышенной стоимостью рабочей силы и энергии.
Не смотря на возможное повышение цен, эксперт считает, что резких изменений на розничном рынке не будет. Эксперт также надеется, что спрос и доходы будут продолжать расти, а молочная отрасль будет развиваться благоприятно.