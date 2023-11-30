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Published Сегодня, 18:48

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

В России стали пить больше молока

30 ноября 2023, 18:48
Цены на производство сырого молока и готовой молочной продукции могут вырасти в ближайшее время. Однако цены на розницу практически не поменяются. В начале 2023 года наблюдалось снижение потребления молочных продуктов, но ситуация изменилась.

Спрос на молочную категорию активно растет благодаря повышению доходов населения. Прогнозируется, что спрос может вырасти до 5% в годовом выражении. Цены на молоко и молочную продукцию за прошедший год не выросли, а даже немного упали. Однако ожидается их постепенное восстановление, рассказал в интервью Общественной службе новостей генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

Себестоимость производства сырого молока может вырасти до 15%, а готовой молочной продукции — от 9 до 14% в зависимости от категории, отметил он. Однако, рост цен на полках магазинов не превысит уровень потребительской инфляции. Производители и переработчики будут ориентироваться на потребительский спрос. Рост себестоимости связан с ослаблением рубля, высокой ключевой ставкой, повышенной стоимостью рабочей силы и энергии.

Не смотря на возможное повышение цен, эксперт считает, что резких изменений на розничном рынке не будет. Эксперт также надеется, что спрос и доходы будут продолжать расти, а молочная отрасль будет развиваться благоприятно.

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