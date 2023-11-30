В России стали пить больше молока

Спрос на молочную категорию активно растет благодаря повышению доходов населения. Прогнозируется, что спрос может вырасти до 5% в годовом выражении. Цены на молоко и молочную продукцию за прошедший год не выросли, а даже немного упали. Однако ожидается их постепенное восстановление, рассказал в интервью Общественной службе новостей генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.