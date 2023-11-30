В Приморье возбуждены уголовные дела в отношении 10 сотрудников АЗС

По данному факту начаты уголовные дела по статье «Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения, в крупном размере». Из 10 задержанных работников АЗС, 8 уже признали свою вину. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей.