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В Приморье возбуждены уголовные дела в отношении 10 сотрудников АЗС

30 ноября 2023, 06:58
В Приморском крае возбуждены уголовные дела в отношении 10 работников АЗС в городе Дальнегорск. Они обвиняются в краже нескольких тонн бензина. По данному факту задержаны 10 человек.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Приморскому краю, подозреваемые смогли обойти систему контроля за отпуском нефтепродуктов. Благодаря этому, они смогли присвоить топливо и продать его. Вырученные деньги они затем удержали у себя, пишет ФедералПресс.

«За последние 5 месяцев было похищено более 4 тысяч литров нефтепродуктов. Ущерб составил более 200 тысяч рублей», — сообщили в полиции.

По данному факту начаты уголовные дела по статье «Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения, в крупном размере». Из 10 задержанных работников АЗС, 8 уже признали свою вину. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей.

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