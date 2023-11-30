В Приморье возбуждены уголовные дела в отношении 10 сотрудников АЗС

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Приморскому краю, подозреваемые смогли обойти систему контроля за отпуском нефтепродуктов. Благодаря этому, они смогли присвоить топливо и продать его. Вырученные деньги они затем удержали у себя, пишет ФедералПресс.
«За последние 5 месяцев было похищено более 4 тысяч литров нефтепродуктов. Ущерб составил более 200 тысяч рублей», — сообщили в полиции.
По данному факту начаты уголовные дела по статье «Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения, в крупном размере». Из 10 задержанных работников АЗС, 8 уже признали свою вину. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей.