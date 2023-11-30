В Кузбассе замдиректора шахты получил срок за многомиллионные взятки

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
Представители акционерного общества «Научный центр ВостНИИ» и фирмы-дублера ООО «Научный центр ВостНИИ» создали коммерческую организацию с похожим названием с целью получения дополнительной прибыли через связанные лица. Затем они заключили соглашение с представителями угольных компаний региона на выполнение проектных работ в области промышленной безопасности именно с фирмой-дублером, обходя акционерное общество, пишет ФедералПресс.
Заместитель директора шахты, 32 лет, совершил должностное преступление и договорился с учредителями фирмы о предоставлении незаконных услуг. За это он получил взятку в размере более 3,4 миллиона рублей. К мошеннической схеме также привлекли 48-летнего главного инженера шахты, который выступал в роли посредника и оставил себе половину суммы подкупа.
Сотрудники Следственного комитета России произвели более 50 обысков в жилых помещениях и кабинетах фигурантов, изъяли необходимые для следствия документы и технические устройства.
Заместитель директора шахты, причастный к преступлению, сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину. Ему было назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы, которое он отбудет в исправительной колонии общего режима. Бывший главный инженер, 48 лет, полностью раскаялся, и уголовное дело в отношении него было закрыто.