В Кузбассе замдиректора шахты получил срок за многомиллионные взятки

Заместитель директора шахты, 32 лет, совершил должностное преступление и договорился с учредителями фирмы о предоставлении незаконных услуг. За это он получил взятку в размере более 3,4 миллиона рублей. К мошеннической схеме также привлекли 48-летнего главного инженера шахты, который выступал в роли посредника и оставил себе половину суммы подкупа.