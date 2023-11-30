Уволенного из полиции за пьяную драку Меркушова выбрали главой Черлакского района

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В Черлакском районе Омской области вчера, 29 ноября, прошло заседание Совета районных депутатов. Главным вопросом повестки было избрание нового главы района. Город55 писал, что последний глава, Виктор Горелов, уволился по собственному желанию в июне 2023 года. Его первый заместитель Алексей Меркушов возглавил районную администрацию в качестве врио и стал кандидатом на выборах.
В общей сложности кандидатов было четверо: помимо Меркушова на пост претендовали Валерий Фокин, Сергей Бевзо и Алексей Сысенко.
— За Алексея Васильевича (Меркушова — Город55) проголосовали 10 депутатов из 13, — уточнил источник Города55 в районной администрации. — Бевзо — депутат, он получил 1 голос, и Фокин — тоже депутат, он получил 2 голоса…
Теперь на 8 декабря запланировано новое заседание райсовета, на котором новый глава должен официально вступить в должность.
Омичам Алексей Меркушов известен не как черлакский чиновник, а как глава УМВД по Омску, занимавший этот пост в 2015–2019 годах. Ему пришлось уйти из полиции из-за пьяной драки, которую он устроил в московском метро. После отставки Меркушов работал в «Ростелекоме», а потом смог продвинуться по гражданской службе в администрации Черлакского района.