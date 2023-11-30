Уволенного из полиции за пьяную драку Меркушова выбрали главой Черлакского района

Омичам Алексей Меркушов известен не как черлакский чиновник, а как глава УМВД по Омску, занимавший этот пост в 2015–2019 годах. Ему пришлось уйти из полиции из-за пьяной драки, которую он устроил в московском метро. После отставки Меркушов работал в «Ростелекоме», а потом смог продвинуться по гражданской службе в администрации Черлакского района.