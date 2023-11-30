Цифровой прорыв: как в Сахалинской области развивают IT-индустрию

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
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Updated Сегодня, 09:06
Образовательный прогресс
Кадровые интернет-порталы сегодня предлагают более 100 вакансий для IT-специалистов, желающих работать в Сахалинской области. На предприятиях островного региона требуются проектные менеджеры и системные администраторы, инженеры по обеспечению информационной безопасности и технической поддержке, специалисты по внедрению и сопровождению программных решений, тестировщики, программисты, администраторы баз данных. Отрасль цифровизации на Сахалине и Курилах непрерывно развивается благодаря внедрению бережливых производств, стратегий управления проектами и программ управления данными. Поэтому сотрудники в сфере информационных технологий становятся как никогда востребованными как на госслужбе, так и в крупных организациях бизнес-сектора. Правительство Сахалинской области заинтересовано не только в приглашении специалистов из материковых регионов России, но и в выращивании новых кадров с нуля. Поэтому на островах созданы условия для обучения молодежи востребованным и высокооплачиваемым профессиям.
Ключевая база подготовки молодых специалистов — Сахалинский государственный университет. Здесь IT-профессию можно получить как очно, так и заочно, по программам высшего и среднего специального образования. Кроме того, в СахГУ действуют курсы профессиональной переподготовки, позволяющие сотрудникам IT с опытом работы актуализировать знания. В частности, сегодня вуз предлагает следующие направления и форматы обучения:
Поступить на любое из направлений могут выпускники 9-х и 11-х классов. Срок обучения для низ составляет 3 года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев соответственно.
Дополнительно СахГУ предлагает профессиональную переподготовку по профилю «Администрирование сетевых устройств информационно-коммуникационных систем» в очно-заочном формате с дистанционными технологиями преподавания. Длительность курса составляет 450 часов.
Кроме этого, в Сахалинском государственном университете в ноябре 2023 года запустили дополнительный курс по основам защиты персональных данных. Специалистам, которые изъявили желание его освоить, предлагают неделю теоретических и практических занятий в рамках федерального проекта «Приоритет-2030», который реализуют в вузах России по поручению президента Владимира Путина. После обучения сотрудники IT-сферы получают сертификат о профподготовке по направлению «Защита персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
«Для получения практических навыков используются технические средства: анализаторы спектра, устройства для проведения специальных акустических и вибрационных измерений в помещениях. В частности, слушатели первого потока уже ознакомились со средством контроля и анализа защищенности помещений от утечки речевой информации „Шепот“. На практических занятиях им показали, как делается оценка защищенности, и какие меры впоследствии применяются для информационной защиты помещения», — пояснил ведущий аналитик регионального минцифры Евгений Платонов, ставший одним из наставников в рамках новой программы СахГУ.
Власти региона привлекают крупнейшие федеральные корпорации для организации повышения квалификации островных специалистов IT-индустрии. При непосредственном участии ПАО «Сбербанк» в будущем кампусе «СахалинTech», который сейчас возводят в Южно-Сахалинске, откроют особое направление для подготовки экспертов кибербезопасности в банковской деятельности — «СберЛаб СахГУ». В партнерстве с группой компаний «Астра», ресурсным центром и компанией «1С» в вузе запустят авторизованный учебный центр — об этом правительство Сахалинской области договорилось на ВЭФ-2023. Соглашение предусматривает разработку совместных программ обучения и реализации образовательных, методических и исследовательских проектов, привлечение местных кадров к разработке отечественного ПО, а также трудоустройство профильных специалистов, которые освободились после ухода с рынка зарубежных предприятий.
IT-парк — полигон экспериментов
Для специалистов, которые хотят реализовать собственные проекты и программные продукты в сфере информационных технологий, в Сахалинской области работает IT-парк. Учреждение официально открыли 2,5 года назад, и за это время островные разработчики представили десятки стартапов в различных направлениях экономики. Представители цифровой индустрии пользуются офисными помещениями, коворкинг-пространством, конференц-залом и переговорными комнатами на базе IT-парка, презентуют свои идеи и заключают договоренности об их поддержке.
Одним из резидентов IT-парка стала команда, создавшая туристический проект «Идилесом». Портал, на котором гости Сахалинской области могут найти полную информацию о путешествиях по региону, стал полноценной презентацией всех тонкостей поездок по островам — от поиска гидов до отзывов о достопримечательностях. Сегодня пользователи сайта «Идилесом» могут выбрать для себя самый подходящий маршрут и проводника, договориться об аренде автомобиля и, конечно, поделиться впечатлениями о поездках.
«В каждом регионе много красивых мест. Вы можете посетить их самостоятельно. Но наше сообщество объединяет туристическую информацию в одном месте, чтобы вы знали, куда, как и с кем можно отправиться в путешествие в родном регионе. „Идилесом“ — это сайт, который помогает людям ходить в походы и ездить в красивые места в родном регионе. Вместе с нашим сообществом мы делаем карты, собираем актуальную информацию о маршрутах, помогаем друг другу найти спутников или проводников. Каждое такое путешествие — это история о необыкновенных пейзажах, увиденных в дороге; встречах с людьми и дикой природой; ситуациях, когда вы преодолели невозможное и стали лучше. Мы создаем „Идилесом“, чтобы у каждого была возможность наполнить свою жизнь приключениями и путешествиями в Сахалинской области», — поделился разработчик проекта Иван Запорожец.
Еще один вектор работы IT-парка стартовал в 2022 году. Специалисты компании «Тезона» и конструкторского бюро «САМИ» наладили на Сахалине производство беспилотных летательных аппаратов. Сегодня островной регион — один из 10 в России, где запущена такая сборочная линия. Органы исполнительной власти Сахалинской области уже внедрили цифровой стандарт, который обязывает использовать дроны в работе — они помогают нарастить скорость получения данных и качество их сбора в сравнении со стандартной ручной процедурой.
«Беспилотник — агрегатор технологий. Он маленький, высокотехнологичный и способен аккумулировать наукоемкие отрасли. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, чтобы подстегнуть развитие этого направления, совместно с минобразования и министерством цифрового и технологического развития запустили проект „Крылья Сахалина“. Он стратегический и направлен на оснащение всех школ беспилотниками, созданными в регионе, а также обучение детей и педагогов работе с ними — сборке, пайке, программировании. Сахалинское конструкторское бюро разработало две модели БПЛА „Оса“ и „Орленок“, а также программное обеспечение для них. Министерство образования подготовило программу, которая позволяет применять дроны до момента их первого взлета», — сообщил руководитель центра региональной цифровой трансформации Сахалинской области Евгений Арсеньев.
Разработки островных инженеров уже оценили вице-премьер РФ Денис Мантуров, врио командующего войсками ВВО Михаил Носулев и известный журналист Юрий Подоляка.
«У нас накоплен богатый опыт по производству различных моделей беспилотников для самого широко спектра применения. Безусловно, большое внимание мы сейчас уделяем созданию летательных аппаратов для нужд военных. Сахалин готов поставлять столько беспилотников для армии, сколько потребуется», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Кроме этого, IT-парк регулярно используется как образовательно-коммуникационная площадка. Здесь проводят хакатоны, семинары, мастер-классы и лекции. Будущие и опытные специалисты обсуждают актуальные тренды информационных технологий, совместно разрабатывают новые проекты и заключают партнерские соглашения.
С федеральной поддержкой
Для того, чтобы отрасль IT развивалась и оставалась привлекательной для молодежи, в России разработали ряд мер поддержки для специалистов, которые сделали информационные технологии своей профессией. Их внедрили в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Задачей национального проекта является создание условий для высокотехнологичного бизнеса и повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке.
На федеральном уровне действует комплексная программа налоговых льгот. Так, до 2024 года включительно IT-компании получили ставку по налогу на прибыль в размере 0%, а с 2025 года она составит 3%. Ставка страховых взносов снизилась с 14% до 7,6%. Получить льготы могут компании в сфере информационных технологий, которые аккредитованы на государственном уровне и получают не менее 70% доходов за счет внедрения и поддержки отечественного ПО, продажи онлайн-рекламы на своих платформах, разработки и реализации российских программно-аппаратных комплексов. Разработчики программного обеспечения освобождены от уплаты НДС при условии, что этот софт внесен в реестр приоритетного для нужд российской экономики. Помимо этого, представители малого бизнеса и ИП, которые ведут деятельность в IT-сфере, могут применить пониженную ставку по УСНО — вместо 6% всего 1% на доходы, либо 5% по схеме «доходы минус расходы». До конца 2024 года предприятия цифровой индустрии освободили от проверок надзорных ведомств.
Аккредитованные IT-предприятия могут воспользоваться и государственной поддержкой по программам помощи бизнесу. В частности, им доступны льготные займы по ставке не более 3% годовых. Компаниям, которые разрабатывают и внедряют проекты цифровой трансформации на базе отечественных разработок, могут получить кредит на сумму до 10 млрд рублей, а ставка по нему составит от 1 до 5 процентов.
«Для сотрудников ИТ-компаний предусмотрена программа льготной ипотеки со ставкой 5%. Оформить льготный кредит могут специалисты 22-44 лет, которые работают в организации не менее трех месяцев. При этом есть требования и к уровню дохода: в городах-миллионниках он должен быть не менее 150 тысяч рублей, а в остальных — от 100 тысяч рублей. Также IT-специалисты могут рассчитывать на отсрочку от армии и частичной мобилизации при соблюдении условий о стаже, наличии профильного образования», — уточнил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.