Тренды в украшении елки на Новый 2024 год

Кроме того, можно самостоятельно создать декор для елки. Если умеете шить, можно свалять игрушки из войлока или сшить их из красивых цветных тканей. Простые формы, такие как звездочка, шар или луна, можно прошить вручную и заполнить внутри ватой. Такие игрушки безопасны для детей и животных, а также помогут создать уютную атмосферу.