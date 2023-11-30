Тренды в украшении елки на Новый 2024 год

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Выбор цветовой гаммы для украшения елочных игрушек может быть однократным или сочетанием красного и золотого, зеленого и золотого, а также красно-зеленого цветовых решений. Об этом пишет Общественная служба новостей.
При выборе материалов для декора следует отдать предпочтение натуральным материалам, так как 2024 год является годом Зеленого Деревянного Дракона. Вместо пластиковых игрушек можно использовать украшения из дерева, текстиля и бумаги в приглушенных природных оттенках, чтобы создать органическую атмосферу.
Декор для елки можно приобрести в магазинах. Рекомендуется обратить внимание на винтажные игрушки или на имитацию состаренного стиля, чтобы создать ощущение уюта и сказки. Если есть возможность и желание, можно также сделать игрушки своими руками.
Один из вариантов — испечь елочные игрушки из имбирных пряников или печенья. Их можно подарить гостям, так как они являются съедобными. Важно сделать отверстие в верхней части и прикрепить к нему бечевку или ленточку. Также можно испечь игрушки различных форм, например, шариков, ёлок, месяцев или символов года.
Кроме того, можно самостоятельно создать декор для елки. Если умеете шить, можно свалять игрушки из войлока или сшить их из красивых цветных тканей. Простые формы, такие как звездочка, шар или луна, можно прошить вручную и заполнить внутри ватой. Такие игрушки безопасны для детей и животных, а также помогут создать уютную атмосферу.
Еще одним простым и оригинальным вариантом будут игрушки из плотного картона. Желательно использовать натуральные цвета и добавить белые узоры и надписи. Такие игрушки похожи на имбирные пряники и создадут атмосферу сказки. Можно также изготовить игрушки из дерева, если есть возможность и необходимые инструменты.
Один из главных трендов 2024 года — прозрачные елочные шары. Они создают воздушную и легкую атмосферу благодаря своей кристальной структуре. В год Дракона рекомендуется выбрать стеклянный декор вместо пластикового. Прозрачные шары могут быть украшены стразами, пайетками, перьями, рисунками или содержать небольшие композиции внутри. Такой декор подчеркнет глубину и будет выглядеть необычно на елке.