Терпим лишения. Десятки омских домов снова останутся без водоснабжения

Аварийная замена запорной арматуры также будет проведена в другом районе. Так, в этот же день 28 жилых домов, 36 административных зданий, 2 учреждения социальной сферы, производственные корпуса и АЗС останутся без воды с 11:00 до 24:00. Водопровод по ул. 28-я Северная — Орджоникидзе будет полностью отключен.