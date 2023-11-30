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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Иллюстрация

Терпим лишения. Десятки омских домов снова останутся без водоснабжения

30 ноября 2023, 09:08
Фото: 1MI
Иллюстрация

Совсем скоро десятки омских строений снова останутся без воды

На двух участках из-за аварийной замены запорной арматуры и узла будет отключен водопровод.


На проспекте Мира, 7 работы пройдут 7 декабря с 10:00 до 20:00. Из-за этого в десяти жилых домах не будет холодной воды.

Под отключения попадут следующие адреса:

  • пр. Мира, д. 30а, д. 30б, д. 32, д. 32а, д. 34, д. 34а, д. 34б, д. 34в, д. 36, д. 36а.

Аварийная замена запорной арматуры также будет проведена в другом районе. Так, в этот же день 28 жилых домов, 36 административных зданий, 2 учреждения социальной сферы, производственные корпуса и АЗС останутся без воды с 11:00 до 24:00. Водопровод по ул. 28-я Северная — Орджоникидзе будет полностью отключен.

Отключение коснется следующих адресов:

  • ул. Орджоникидзе, 268, 268а, 270, 270а, 272а, 273, 273а, 273б, 275, 276б, 277, 279, 281, 287; ул. Орджоникидзе, 285 — детский сад № 134;
  • ул. Орджоникидзе, 267/1;
  • ул. Вавилова, 234, 234б, 236, 238;
  • ул. Вавилова, 234а;
  • ул. 27-я Северная, 1, 1а, 1б, 3, 14, 16;
  • ул. Сазонова, 208, 208а;
  • ул. Сазонова, 199 — центр соц. адаптации «Надежда» БУ;
  • ул. 26-я Северная, 19, 19/1;
  • ул. 26-яСеверная, 50, 52, 54;
  • ул. Вавилова, 227, 227к1, 227к2, 227к4, 227к5, 227к6, 240, 240/1, 240/2, 240л, 240 лит. И, 242, 2421а, 242/1, 242/2, 242лит. Р;
  • ул. Орджоникидзе, 287/1, 287к1, 287к2, 289, 289а, 289Б, 291;
  • ул. Орджоникидзе, 282, 282к1, 282к2, 282к3, 282к3а, 282а, 282Б;
  • ул. Орджоникидзе, 166а;
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#Омск#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Холодное водоснабжение#Ремонт водопровода#Анастасия Баянова
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