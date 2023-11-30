Терпим лишения. Десятки омских домов снова останутся без водоснабжения

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
На проспекте Мира, 7 работы пройдут 7 декабря с 10:00 до 20:00. Из-за этого в десяти жилых домах не будет холодной воды.
Под отключения попадут следующие адреса:
Аварийная замена запорной арматуры также будет проведена в другом районе. Так, в этот же день 28 жилых домов, 36 административных зданий, 2 учреждения социальной сферы, производственные корпуса и АЗС останутся без воды с 11:00 до 24:00. Водопровод по ул. 28-я Северная — Орджоникидзе будет полностью отключен.
Отключение коснется следующих адресов: