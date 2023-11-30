Технопарк вместо заброшки. На месте завода Козицкого планируют создать IT-центр

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
На территории бывшего завода имени Козицкого планируют построить технопарк. Об этом рассказал сегодня, 30 ноября, губернатор Омской области в послании Законодательному собранию.
«Ведется подготовка к строительству технопарка в сфере высоких технологий совместно с компаний „ЭР-Телеком“. Планируем разместить его на территории бывшего завода имени Козицкого, это порядка 20 тысяч квадратных метров площадей, — сообщил Виталий Хоценко.
Объем инвестиций оценивается в 3 млрд рублей. Для резидентов технопарка будут предусмотрены налоговые и арендные льготы.
Также к 2025 году планируется запустить еще 2 промышленных парка.
Виталий Хоценко сегодня рассказал, что в Омскую область в течение ближайших 5 лет собираются привлечь больше1 трлн 300 млрд рублей инвестиций: