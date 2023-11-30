Стоимость красной икры в России достигла минимального уровня за 2023 год

В начале 2023 года стоимость красной икры впервые превысила отметку в 6 тысяч рублей, достигнув 6 125 рублей. Самой высокой ценой было 6 315 рублей, однако с августа она начала снижаться. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, это произошло из-за увеличения объемов добычи рыбы и успешной лососевой кампании. С начала года рыбаки выловили более 607 тысяч тонн лосося, что является вторым по величине показателем после рекордного 2018 года, когда было выловлено 676 тысяч тонн.