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Стоимость красной икры в России достигла минимального уровня за 2023 год

30 ноября 2023, 09:18
По данным Росстата, в октябре стоимость красной икры в России достигла самого низкого уровня с начала 2023 года. Цены на этот деликатес снизились на 2,6%, что является рекордным падением с января 2011 года, пишет Pravda.Ru.

К середине осени цена на икру опустилась до 6 060 рублей за килограмм, что является минимальной отметкой с декабря 2022 года (5,94 тысячи рублей).

В начале 2023 года стоимость красной икры впервые превысила отметку в 6 тысяч рублей, достигнув 6 125 рублей. Самой высокой ценой было 6 315 рублей, однако с августа она начала снижаться. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, это произошло из-за увеличения объемов добычи рыбы и успешной лососевой кампании. С начала года рыбаки выловили более 607 тысяч тонн лосося, что является вторым по величине показателем после рекордного 2018 года, когда было выловлено 676 тысяч тонн.

В условиях снижения цен на икру, спрос на нее в октябре–ноябре в среднем по всей России вырос на 21%. Однако эксперты прогнозируют, что перед Новым годом цены на этот деликатес опять возрастут.

По сообщению Союза осетроводов, 40% российского рынка осетровой икры занято поддельными импортными продуктами. Производители активно предлагают дешевую китайскую черную икру, выдавая ее за российскую. Цены на такую нелегальную икру достигают 100 долларов, в то время как за легальную продукцию приходится платить 200 долларов.

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