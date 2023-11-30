Сразу в четырех ведомствах. В омских министерствах назначили замминистров

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал новые распоряжения о назначении заместителей руководителей в региональных министерствах. Документы опубликовали сегодня, 30 ноября, на сайте правовой информации.
Так, в министерстве экономики заместителем стал Артем Шиповалов, в минфине — Светлана Акимова, в минстрое — Евгений Кравченко, в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций — Ольга Боровская.
Срок полномочий чиновников составит 1 год.
Ранее Город55 сообщал, что в министерстве культуры Омской области переназначили заместителей главы ведомства.