Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Иллюстрация

Сразу в четырех ведомствах. В омских министерствах назначили замминистров

30 ноября 2023, 07:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

В четырех омских министерствах назначили замминистров

Срок их полномочий составит 1 год.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал новые распоряжения о назначении заместителей руководителей в региональных министерствах. Документы опубликовали сегодня, 30 ноября, на сайте правовой информации.

Так, в министерстве экономики заместителем стал Артем Шиповалов, в минфине — Светлана Акимова, в минстрое — Евгений Кравченко, в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций — Ольга Боровская.

Срок полномочий чиновников составит 1 год.

Ранее Город55 сообщал, что в министерстве культуры Омской области переназначили заместителей главы ведомства.

В омском минкульте переназначили заместителей министра
Узнать подробнее
#Политика#Евгений Игишев
Подпишитесь
Омский регоператор «Магнит» массово ищет подрядчиков для вывоза мусора
Сегодня, 03:17
Соблюдайте скорость. Омскую область накрыл туман
Сегодня, 02:18
Нацеливаемся на 2028 год. Для строительства аэропорта «Омск-Федоровка» нужно 43 млрд
Сегодня, 04:33
«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»
Вчера, 06:55
Технопарк вместо заброшки. На месте завода Козицкого планируют создать IT-центр
Сегодня, 04:55