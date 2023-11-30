Спутниковые снимки выявили более 100 сооружений бронзового века в Сербии

В ходе исследования было выяснено, что на этих снимках можно разглядеть не только остатки поселений, но и определить размеры их построек, а также узнать, как жители организовывали свои поселения. По словам Барри Моллой, главного автора исследования и доцента кафедры археологии Университетского колледжа Дублина, это уникальная возможность получить такой уровень детализации для множества поселений бронзового века в этом регионе Европы.