Спутниковые снимки выявили более 100 сооружений бронзового века в Сербии

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Впервые археологи заметили следы этих поселений более 3000 лет назад, когда изучали фотографии Google Earth территории вдоль реки Тиса в Сербии.
В ходе исследования было выяснено, что на этих снимках можно разглядеть не только остатки поселений, но и определить размеры их построек, а также узнать, как жители организовывали свои поселения. По словам Барри Моллой, главного автора исследования и доцента кафедры археологии Университетского колледжа Дублина, это уникальная возможность получить такой уровень детализации для множества поселений бронзового века в этом регионе Европы.
Ранее считалось, что Паннонская равнина была лишена поселений бронзового века. Однако новые исследования позволяют предположить, что это лишь один из множества поселений, которые были обнаружены по всей Европе и составляли часть широкой торговой сети того времени.
Помимо анализа спутниковых снимков, ученые также посетили это место на небольшом самолете и лично обнаружили следы десятков сооружений. Большинство из них были расположены очень близко друг к другу, как современные кварталы, что свидетельствует о том, что жители предпочитали жить недалеко друг от друга в сложном и хорошо организованном обществе.