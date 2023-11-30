Сигналы с Марса были прекращены с 11 до 25 ноября

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Не стоит паниковать, это пропажа сигнала, хоть и кажется драматичной, на самом деле связана с тем, что Марс переместился на противоположную сторону Солнца от Земли во время события, известного астрономам как солнечное соединение.
По данным издания In the Sky, приблизившись к звезде в созвездии Весов, Марс будет находиться на расстоянии менее одного градуса от Солнца. В результате Красная планета станет невидимой на несколько недель, потому что ее излучение будет затушевано ярким светом нашей звезды.
Во время солнечного соединения, которое происходит каждые два года на Земле, обе планеты также находятся на максимальном удалении друг от друга. Обычно расстояние между Марсом и Землей составляет около 225 миллионов километров, но во время солнечного соединения это расстояние увеличивается более чем в два с половиной раза больше среднего расстояния между Землей и Солнцем.
Солнечное соединение Марса имеет большое значение не только для астрономов. В течение более двадцати лет НАСА использовала роботов, таких как марсоходы Curiosity и Perseverance, на поверхности Красной планеты, а также вертолет Ingenuity, пролетая над ее безжизненными пейзажами. Космические корабли также находятся в орбите Марса.
Во время солнечного соединения операторы миссий теряют связь с марсианскими роботами. Роверы и вертолет приостанавливают свою работу, а космические корабли временно не передают данные на Землю, чтобы избежать возможных проблем с командами.