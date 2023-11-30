Сигналы с Марса были прекращены с 11 до 25 ноября

Во время солнечного соединения, которое происходит каждые два года на Земле, обе планеты также находятся на максимальном удалении друг от друга. Обычно расстояние между Марсом и Землей составляет около 225 миллионов километров, но во время солнечного соединения это расстояние увеличивается более чем в два с половиной раза больше среднего расстояния между Землей и Солнцем.