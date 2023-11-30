Штрафы за резину и изъятие паспорта: законопроекты, вступающие в силу с декабря

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Адвокат Тимур Харди рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня„о том, чего стоит ожидать в первом месяце зимы.
Начиная с 1 декабря 2023 года, водители больше не будут штрафоваться за использование летней резины. Теперь, в течение всей зимы, автомобиль должен быть обут в зимнюю резину, независимо от погодных условий и местоположения. В случае нарушения этого правила, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Однако в этом году такие штрафы были отменены из-за отсутствия снега и гололеда во многих регионах страны. В таких случаях каждый водитель должен самостоятельно позаботиться о безопасности своего автомобиля зимой.
С 1 декабря также будет запрещена продажа немаркированных вейпов и соответствующих жидкостей. Это правило также распространяется на некоторые безалкогольные напитки. Вся безалкогольная продукция в стеклянной и полимерной упаковке будет иметь специальный штрих-код, указывающий на участие товара в системе «Честный знак». Нарушение правил маркировки будет влечь за собой штрафные санкции.
С 11 декабря граждане, которым запрещено покидать страну по определенным причинам, будут обязаны сдать свои паспорта в МВД, судебным приставам или работодателям в течение пяти дней после получения уведомления о запрете на выезд. После снятия запрета паспорт должен быть возвращен владельцу.
Еще одно важное нововведение, начинающее действовать в декабре, касается женщин, отбывающих наказание. Теперь им разрешено находиться с ребенком под стражей до его четырех лет. Ранее этот период составлял три года, после чего ребенка передавали родственникам или в детский дом.