Штрафы за резину и изъятие паспорта: законопроекты, вступающие в силу с декабря

Начиная с 1 декабря 2023 года, водители больше не будут штрафоваться за использование летней резины. Теперь, в течение всей зимы, автомобиль должен быть обут в зимнюю резину, независимо от погодных условий и местоположения. В случае нарушения этого правила, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Однако в этом году такие штрафы были отменены из-за отсутствия снега и гололеда во многих регионах страны. В таких случаях каждый водитель должен самостоятельно позаботиться о безопасности своего автомобиля зимой.