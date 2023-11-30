Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Иллюстрация

Самые скромные. Омичи оценили достойную жизнь на пенсии в 46 000 рублей

30 ноября 2023, 13:13
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Стало известно, сколько денег нужно омичам для комфортной жизни на пенсии

В других городах-миллионниках эта цифра оказалась значительно выше.

Опрос провели аналитики СберНПФ. Согласно ему, среднестатистическому россиянину для комфортной жизни на пенсии необходимо 59,2 тысяч рублей. Самые высокие запросы оказались у москвичей и петербуржцев, а самые скромные — у жителей Красноярска и Омска.

Самые высокие запросы озвучили респонденты из столицы: на пенсии они хотели бы жить на 104 тысяч рублей в месяц. Жители Санкт-Петербурга назвали меньшую цифру — им хватит 83 тысяч для достойной жизни после завершения карьеры. Опрошенные в Казани хотели бы иметь не меньше 72 тысяч, а в Воронеже — 68,8 тысяч.

Более скромно оценили свои потребности в Уфе — 58,4 тысяч рублей, Перми — 57,1 тысяч и Красноярске — 55,7 тысяч. Самую же низкую сумму называли респонденты из Омска — для комфортной жизни на пенсии им будет достаточно 46,1 тысяч рублей.

Повышенную пенсию в декабре получат 80-летние пенсионеры и инвалиды I группы
Узнать подробнее
#Пенсии#Омск#Омская область#Пенсионеры#Пенсия#Пенсионер#Пенсионерка#Новости#Анастасия Баянова#Средсва
Подпишитесь
Уволенного из полиции за пьяную драку Меркушова выбрали главой Черлакского района
Сегодня, 10:31
Омский регоператор «Магнит» массово ищет подрядчиков для вывоза мусора
Сегодня, 03:17
Соблюдайте скорость. Омскую область накрыл туман
Сегодня, 02:18
Нацеливаемся на 2028 год. Для строительства аэропорта «Омск-Федоровка» нужно 43 млрд
Сегодня, 04:33
Сразу в четырех ведомствах. В омских министерствах назначили замминистров
Сегодня, 07:33
Технопарк вместо заброшки. На месте завода Козицкого планируют создать IT-центр
Сегодня, 04:55