Самые скромные. Омичи оценили достойную жизнь на пенсии в 46 000 рублей

Самые высокие запросы озвучили респонденты из столицы: на пенсии они хотели бы жить на 104 тысяч рублей в месяц. Жители Санкт-Петербурга назвали меньшую цифру — им хватит 83 тысяч для достойной жизни после завершения карьеры. Опрошенные в Казани хотели бы иметь не меньше 72 тысяч, а в Воронеже — 68,8 тысяч.