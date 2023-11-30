Самые скромные. Омичи оценили достойную жизнь на пенсии в 46 000 рублей

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Опрос провели аналитики СберНПФ. Согласно ему, среднестатистическому россиянину для комфортной жизни на пенсии необходимо 59,2 тысяч рублей. Самые высокие запросы оказались у москвичей и петербуржцев, а самые скромные — у жителей Красноярска и Омска.
Самые высокие запросы озвучили респонденты из столицы: на пенсии они хотели бы жить на 104 тысяч рублей в месяц. Жители Санкт-Петербурга назвали меньшую цифру — им хватит 83 тысяч для достойной жизни после завершения карьеры. Опрошенные в Казани хотели бы иметь не меньше 72 тысяч, а в Воронеже — 68,8 тысяч.
Более скромно оценили свои потребности в Уфе — 58,4 тысяч рублей, Перми — 57,1 тысяч и Красноярске — 55,7 тысяч. Самую же низкую сумму называли респонденты из Омска — для комфортной жизни на пенсии им будет достаточно 46,1 тысяч рублей.