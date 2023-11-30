Пушистые и хвостатые. Омичи показали своих питомцев в День домашних животных

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Сегодня, 30 ноября, отмечается Всемирный день домашних животных. Читатели Города55 поделились в нашем паблике фотографиями со своими любимцами.
Так, пес по кличке Тотоша появился в семье омички Юлии больше пяти лет назад. Девушка, рассказала, что Тотоша — всеобщий любимец.
Омичка Мария рассказала о своей кошке Монике.
«Королева пушистости и богиня нежности. Любит пустые коробки, пакеты, сумки. А еще когда все домашние находятся дома, но не беспокоят ее», — поделилась Мария.
Ксения взяла свою собаку Лису в приюте год назад. Омичка в шутку называет эту породу «лисотакса».
У Александра дома живут собака Лотти и кот Снежок.
«Дружные и гостеприимные. Наведут суету и поднимут настроение всем», — сообщил хозяин животных.
Алексей рассказал историю жизни своего кота, бенгальца по кличке Соломон.
«Прежние хозяева сдали его в приют, видимо, за неуемный нрав и гиперактивность. Там он сидел в клетке, что для него было невыносимо. Но он классный, добрый и компанейский, настоящий холерик и „батарейка“», — поделился омич.
Омичка Галина поделилась фотографиями своих питомцев, но, к сожалению, не сообщила, как их зовут.
Алина рассказала о своей кошке Матильде.
«Из маленького ободранного бездомного котенка превратилась в статную кошку с формами. Темпераментная, раскосые глаза и протяжное томное „мяу“. Любит, когда ее любят. Королева».
У Оксаны пес по кличке Алексей. Он любит смотреть в окно, играть в снегу и делать «кусь».
«Милая кошечка Лия и ее друг черепашка Кузя. Поначалу были равнодушны друг к другу, а теперь лучшие друзья Правда сфотографировать их вместе почти невозможно, потому что всегда дурачатся», — рассказала омичка Анна и поделилась фотографиями питомцев.
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