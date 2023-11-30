Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Иллюстрация

Пушистые и хвостатые. Омичи показали своих питомцев в День домашних животных

30 ноября 2023, 10:57
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи рассказали о своих питомцах во Всемирный день домашних животных

Праздник посвящен всем животным, прирученным и одомашненным человеком, он призван напомнить людям об ответственности, которую они несут за своих питомцев.

Сегодня, 30 ноября, отмечается Всемирный день домашних животных. Читатели Города55 поделились в нашем паблике фотографиями со своими любимцами.

Так, пес по кличке Тотоша появился в семье омички Юлии больше пяти лет назад. Девушка, рассказала, что Тотоша — всеобщий любимец.

Фото: Предоставлено Городу55

Омичка Мария рассказала о своей кошке Монике.

«Королева пушистости и богиня нежности. Любит пустые коробки, пакеты, сумки. А еще когда все домашние находятся дома, но не беспокоят ее», — поделилась Мария.
Фото: Предоставлено Городу55

Ксения взяла свою собаку Лису в приюте год назад. Омичка в шутку называет эту породу «лисотакса».

Фото: Предоставлено Городу55

У Александра дома живут собака Лотти и кот Снежок.

«Дружные и гостеприимные. Наведут суету и поднимут настроение всем», — сообщил хозяин животных.
Фото: Предоставлено Городу55

Алексей рассказал историю жизни своего кота, бенгальца по кличке Соломон.

«Прежние хозяева сдали его в приют, видимо, за неуемный нрав и гиперактивность. Там он сидел в клетке, что для него было невыносимо. Но он классный, добрый и компанейский, настоящий холерик и „батарейка“», — поделился омич.
Фото: Предоставлено Городу55

Омичка Галина поделилась фотографиями своих питомцев, но, к сожалению, не сообщила, как их зовут.

Фото: Предоставлено Городу55

Алина рассказала о своей кошке Матильде.

«Из маленького ободранного бездомного котенка превратилась в статную кошку с формами. Темпераментная, раскосые глаза и протяжное томное „мяу“. Любит, когда ее любят. Королева».
Фото: Предоставлено Городу55

У Оксаны пес по кличке Алексей. Он любит смотреть в окно, играть в снегу и делать «кусь».

Фото: Предоставлено Городу55
«Милая кошечка Лия и ее друг черепашка Кузя. Поначалу были равнодушны друг к другу, а теперь лучшие друзья Правда сфотографировать их вместе почти невозможно, потому что всегда дурачатся», — рассказала омичка Анна и поделилась фотографиями питомцев.

А фотографии своих животных можно прислать в комментарии в нашей группе ВКонтакте под соответствующим постом.

«Дрогнуло сердце». В Омске поймали щенка с пятью лапами
Узнать подробнее
#Домашние животные#Собаки#Кошки#Бездомные#Приют#Фотографии#Евгений Игишев#Окружающая среда
Подпишитесь
Уволенного из полиции за пьяную драку Меркушова выбрали главой Черлакского района
Сегодня, 10:31
Омский регоператор «Магнит» массово ищет подрядчиков для вывоза мусора
Сегодня, 03:17
Соблюдайте скорость. Омскую область накрыл туман
Сегодня, 02:18
Нацеливаемся на 2028 год. Для строительства аэропорта «Омск-Федоровка» нужно 43 млрд
Сегодня, 04:33
Сразу в четырех ведомствах. В омских министерствах назначили замминистров
Сегодня, 07:33
Технопарк вместо заброшки. На месте завода Козицкого планируют создать IT-центр
Сегодня, 04:55