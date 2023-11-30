Преемственность поколений в сфере БДД вышла на новый уровень

Posted 30 ноября, 13:58
Published 30 ноября, 13:58
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В каждой сфере жизни у ребенка должен быть надежный наставник, особенно при постижении новых знаний. И чем интереснее будет подан материал, тем лучше ученик его усвоит. В этом помог убедиться масштабный социальный проект «Наставник ЮИД», который объединил более 10 тысяч детей и подростков. На протяжении месяца педагоги передавали свой опыт ЮИДовцам, которые, в свою очередь, становились наставниками для младших ребят. Модель наставничества «Педагог-ребенку» и «Ребенок-ребенку» в будущем позволит сохранить преемственность поколений.
Юные инспекторы движения — одна из старейших детско-юношеских организаций в России — насчитывает в своих рядах более 465 тысяч участников и более 35 тысяч отрядов по всей стране. Ребята, обучаясь у опытных экспертов, получают уникальную возможность самим становиться наставниками для своих сверстников и ребят младшего возраста.
Организатором мероприятий выступило Министерство просвещения Российской Федерации, Госавтоинспекция МВД России, ООДЮО «ЮИД». Организационно-методическую поддержку оказал ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий».
«Всероссийский проект „Наставник ЮИД“ особо актуален в год Педагога и наставника. Он решает ключевые задачи в сфере обучения и воспитания детей, в частности, участников отрядов ЮИД. Мы не только обучаем ребят знаниям БДД, мы решаем важнейшие социальные задачи, социализируем детей, поддерживаем педагогическое сообщество. Подростки на собственном опыте понимают, что такое работа педагога, насколько это тяжелый труд, приобретая навыки обучения малышей и работы с разными категориями детей. Таким образом, у ребят формируется отношение к педагогу, как к человеку обладающему определенным статусом. И это можно понять только на практике, — отметила Валентина Кульбицкая, председатель ООДЮО „ЮИД“.
Образовательная программа проекта «Наставник ЮИД» включала в серию занятий с детьми на базе общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. В течение месяца в регионах прошло более 500 обучающих мероприятий. Школьники, которые выступали в качестве наставников, самостоятельно проводили занятия с детьми в формате сюжетно-ролевых и деловых игр. Малыши, при правильном выполнении заданий, получали полезные подарки — светоотражающие элементы, значки и наклейки.
— Мне все очень понравилось. Мы играли в интересную игру «Расставь знаки». После этих занятий я точно буду соблюдать правила дорожного движения, — поделилась Мария Храпунова, юная ученица из Липецка.
Юные наставники ЮИД, прежде чем выйти в образовательные организации, прошли серьезную подготовку. Опытные педагоги провели для них мастер-классы, во время которых поделились базовыми педагогическими приемами, своими методическими наработками и помогли в подготовке к урокам по БДД. Чтобы уроки были интересными, каждый юный наставник ЮИД получил специальный дорожный чемоданчик, в которых находились дорожная карта, иллюстрированные карточки и буклеты по ПДД, наборы дорожных знаков, светофоров и транспорта. Организаторами было передано более 1000 чемоданчикам в регионы России.
— Важно говорить о сложном простыми словами. И я рад, что могу малышей чему-то научить. Это прекрасный опыт, когда ты хочешь своими знаниями поделиться с другими, — рассказал Константин, наставник ЮИД из Новосибирской области.
— На мне лежит большая ответственность. Я должна знать все правила, ничего не забывать и передавать все младшим, — поделилась София, наставник ЮИД из Новосибирской области.
В течение ноября, пока длился проект, ребята активно делились в социальных сетях своими успехами на наставническом пути. Для них этот проект стал еще одной ступенькой на пути к совершенствованию своего опыта и в сфере БДД. Благодаря таким занятиям ряды движения ЮИД значительно пополнились новыми участниками.
— Все новые, интерактивные методы интересны как для взрослых, так и для маленьких детей. Так как наши наставники — дети, они лучше понимают, как вести себя с младшим поколением. Они с ними на одной волне. Проект — это новый опыт для всех! Он принесет плоды в развитии детей, которые будут вести себя аккуратно на дорогах, — уверена Ирина Шефер, педагог-организатор эко-центра «Экосфера» города Липецка.