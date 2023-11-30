Посторонние не пройдут. Для омского элитного долгостроя на Тарской ищут охранников

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В Омске региональный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» ищет подрядчика для охраны территории элитного долгостроя-дома на пересечении улиц Тарская и Яковлева, рассчитанного на 280 квартир.
Компании-подрядчику готовы заплатить 2,652 млн рублей. На объекте с 1 января по 31 декабря 2024 года должен круглосуточно находиться один сотрудник.
«Объекты принимаются под охрану с существующим на момент передачи ограждением периметра, с отсутствием оборудованных помещений размещения постов, без обеспечения санитарно-гигиенических условий труда, без водоснабжения, с технической возможностью энергоснабжения поста за счет исполнителя», — говорится в проекте контракта.
Охраннику нужно защищать элитный долгострой от посягательств третьих лиц, следить за имуществом, организовать пропускной пункт, регистрировать транспорт и посетителей в журналах учета, патрулировать территорию объекта. У подрядчика к тому же должна быть собственная группа быстрого реагирования вблизи охраняемой территории, которую можно будет привлекать для решения нештатных ситуаций.
Напомним, что для «проблемного» многоквартирного дома в ЖК «Золотые купола» в настоящий момент ищут застройщика. Первая попытка оказалась неудачной: единственную заявку от компании «Стройтраст» отклонили. После этого региональный фонд объявил повторные торги. Завершение строительства оценили в 986,2 млн рублей.
Сама стройка на Тарской стартовала в 2004 году. Дом начинала возводить «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина, который похитил у дольщиков 1,1 млрд рублей. В 2021 году предпринимателя приговори к лишению свободы на 2,5 года, но из колонии Дрокин вышел даже раньше — в июне 2022-го.