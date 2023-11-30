Посторонние не пройдут. Для омского элитного долгостроя на Тарской ищут охранников

Сама стройка на Тарской стартовала в 2004 году. Дом начинала возводить «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина, который похитил у дольщиков 1,1 млрд рублей. В 2021 году предпринимателя приговори к лишению свободы на 2,5 года, но из колонии Дрокин вышел даже раньше — в июне 2022-го.