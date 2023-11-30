Погибли 13 человек в результате пожара в хостеле в Алма-Ате

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
По информации телеграм-канала «Новости Казахстана», в момент происшествия в помещении находились 72 человека. После пожара были обнаружены 13 тел. Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Два пострадавших были доставлены в больницу для медицинской помощи, пишет ФедералПресс.
С целью выяснения причин пожара была создана правительственная комиссия. Согласно данным МЧС, источник возгорания находился в коридоре подвального помещения.