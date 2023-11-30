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Погибли 13 человек в результате пожара в хостеле в Алма-Ате

30 ноября 2023, 07:06
В Алма-Ате, Казахстан произошел пожар в хостеле, в результате которого 13 человек погибли. Большинство из них было идентифицировано, однако уже удалось установить личность только 10 из них. Среди жертв есть житель Якутии и гражданин Узбекистана. Еще трое остаются неопознанными.

По информации телеграм-канала «Новости Казахстана», в момент происшествия в помещении находились 72 человека. После пожара были обнаружены 13 тел. Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Два пострадавших были доставлены в больницу для медицинской помощи, пишет ФедералПресс.

С целью выяснения причин пожара была создана правительственная комиссия. Согласно данным МЧС, источник возгорания находился в коридоре подвального помещения.

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