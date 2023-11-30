Погибли 13 человек в результате пожара в хостеле в Алма-Ате

В Алма-Ате, Казахстан произошел пожар в хостеле, в результате которого 13 человек погибли. Большинство из них было идентифицировано, однако уже удалось установить личность только 10 из них. Среди жертв есть житель Якутии и гражданин Узбекистана. Еще трое остаются неопознанными.