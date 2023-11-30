Перебегал дорогу. В Омске автомобиль сбил 12-летнего мальчика

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
На место ДТП прибыли сотрудники региональной Госавтоинспекции, которые установили, что 47-летний водитель автомобиля ехал по улице Демьяна Бедного. В районе дома №114, он сбил ребенка, который переходил дорогу в неустановленном месте.
В результате происшествия 12-летнему мальчику понадобилась медицинская помощь.
«Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
Напомним, что недавно ДТП с пострадавшим случилось в городе Исилькуль. Там на улице Партизанской 32-летний пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку, которая шла по обочине. Корме того, ранее мужчина уже садился за руль в таком состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде.