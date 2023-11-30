Пакуем чемоданы. Омичам рассказали, где дешево отдохнуть на Новый год в Сибири

Что касается зарубежных направлений, то здесь можно выделить Индию (средняя цена за ночь в отеле — 5,4 тыс рублей), Бахрейн (5,5 тыс рублей), Абхазию (5,8 тыс рублей), Казахстан (7,1 тыс рублей) и Лаос (7,6 тыс рублей). Кстати, в Индии, если сравнивать цены 2023 и 2022 годов, проживание стало дешевле на 1,9 тыс рублей за ночь.