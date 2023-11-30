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иллюстрация

Пакуем чемоданы. Омичам рассказали, где дешево отдохнуть на Новый год в Сибири

30 ноября 2023, 11:00
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам рассказали, где дешево отдохнуть на Новый год в Сибири

Аналитики представили стоимость проживания в отелях и гостиницах, а также цены на авиабилеты.

В Сибири оказались самые выгодные условия для новогоднего отдыха. К соответствующему выводу пришли аналитики «Яндекс.Путешествия». Они посмотрели данные по бронированию отелей и авиабилетов.

По итогам этого исследования Сибирский федеральный округ вошел в пятерку округов России, где в 2023/2024 году можно выгодно отдохнуть на Новый год. Средняя стоимость бронирования ночи в отеле составила 8,6 тыс рублей.

Проживание туристам Томской области в гостинице обойдется в 4,7 тыс рублей за ночь. Столько же можно отдать за ночевку в Забайкальском крае. В Омской области ночь будет стоить 5,3 тыс рублей.

Дешевле всего переночевать возможно в Слюдянке, где стоимость номера за ночь равняется 1,7 тыс рублей. Также мало стоит ночевка в Новокузнецке — 3,5 тыс рублей, а также в Оби — 4,2 тыс рублей.

Что касается зарубежных направлений, то здесь можно выделить Индию (средняя цена за ночь в отеле — 5,4 тыс рублей), Бахрейн (5,5 тыс рублей), Абхазию (5,8 тыс рублей), Казахстан (7,1 тыс рублей) и Лаос (7,6 тыс рублей). Кстати, в Индии, если сравнивать цены 2023 и 2022 годов, проживание стало дешевле на 1,9 тыс рублей за ночь.

В новогодние праздники самыми доступными направлениями для авиапоездок выделили Беларусь (средняя цена авиабилета — 19,1 тыс рублей), Казахстан (32,5 тыс рублей), Киргизия (33,9 тыс рублей), Азербайджан (39 тыс рублей) и Узбекистан (39,1 тыс рублей).

Дешевле всего по России на ближайшие длинные выходные отправиться в Калугу (средняя стоимость билета — 5,7 тыс рублей), Ярославль (9,8 тыс рублей), Нижнекамск (10,9 тыс рублей), Набережные Челны (12,1 тыс рублей) и Псков (13,2 тыс рублей).

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#Общество#Омск#Омская область#Цены#Гостиницы#Новости#Путешествие#Авиабилеты#Новогодние каникулы#Алина Ясинская#Новый год 2024
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