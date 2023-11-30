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Омску необходимо заключить контракты на стройку депо, чтобы не возвращать кредит

30 ноября 2023, 06:00
Фото: Город55
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Город в настоящее время реализует транспортные проекты на Левобережье: возведение подстанций, троллейбусного депо и дорог. Если до конца года не заключить необходимые контракты, то федеральный кредит придется вернуть.

С Омской области могут потребовать вернуть инфраструктурный кредит на развитие транспортной системы, если город затянет со строительством тяговых подстанций и не отремонтирует троллейбусное депо на Левобережье. Об этом сегодня, 30 ноября, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в послании Заксобранию об основных направлениях экономической и социальной политики.

«Для обеспечения транспортной доступности новых кварталов „Зеленая река“ и „Кварталы Драверта“ реализуем проекты на инфраструктурный кредит 4,6 млрд рублей из федерального бюджета. Построим три дороги, две контактные троллейбусные сети, две тяговые подстанции, реконструируем депо», — рассказал Виталий Хоценко.

Чтобы деньги не пришлось возвращать в федеральный бюджет, администрация Омска должна до конца года заключить все необходимые контракты.

«В ином случае придется возвращать деньги назад, а это у нас не допустимо. Все деньги, которые мы привлекли на территорию Омской области, должны превратиться в объект», — предупредил губернатор.

Также Хоценко сегодня рассказал, что к 2028 году в регионе планируют достроить аэропорт «Омск-Федоровка». Сумма инвестиций, которая требуется для реализации проекта, может увеличиться с учетом изменения ключевой ставки.

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#Транспорт#Дороги#Омск#Омская область#Инвестиции#Троллейбус#Кредит#Левобережье#Зеленая река#Ключевая ставка#Контракты#Евгений Игишев#Троллейбусное депо#Транспортная система#Омской области#Объект
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