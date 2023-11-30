Омску необходимо заключить контракты на стройку депо, чтобы не возвращать кредит

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С Омской области могут потребовать вернуть инфраструктурный кредит на развитие транспортной системы, если город затянет со строительством тяговых подстанций и не отремонтирует троллейбусное депо на Левобережье. Об этом сегодня, 30 ноября, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в послании Заксобранию об основных направлениях экономической и социальной политики.
«Для обеспечения транспортной доступности новых кварталов „Зеленая река“ и „Кварталы Драверта“ реализуем проекты на инфраструктурный кредит 4,6 млрд рублей из федерального бюджета. Построим три дороги, две контактные троллейбусные сети, две тяговые подстанции, реконструируем депо», — рассказал Виталий Хоценко.
Чтобы деньги не пришлось возвращать в федеральный бюджет, администрация Омска должна до конца года заключить все необходимые контракты.
«В ином случае придется возвращать деньги назад, а это у нас не допустимо. Все деньги, которые мы привлекли на территорию Омской области, должны превратиться в объект», — предупредил губернатор.
Также Хоценко сегодня рассказал, что к 2028 году в регионе планируют достроить аэропорт «Омск-Федоровка». Сумма инвестиций, которая требуется для реализации проекта, может увеличиться с учетом изменения ключевой ставки.