Омску необходимо заключить контракты на стройку депо, чтобы не возвращать кредит

С Омской области могут потребовать вернуть инфраструктурный кредит на развитие транспортной системы, если город затянет со строительством тяговых подстанций и не отремонтирует троллейбусное депо на Левобережье. Об этом сегодня, 30 ноября, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в послании Заксобранию об основных направлениях экономической и социальной политики.