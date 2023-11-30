Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Иллюстрация

Омский регоператор «Магнит» массово ищет подрядчиков для вывоза мусора

30 ноября 2023, 03:17
Фото: Midjourney
Иллюстрация
Контракты рассчитаны на первую половину 2024 года. Предложения от подрядчиков принимают до 7 декабря.

Регоператор «Магнит» объявил о поиске подрядчиков по транспортировке мусора. Десятки заявок опубликовали на сайте государственных закупок. Контракты подготовлены как для Омска, так и для районов области. Предложения от подрядчиков принимают до 7 декабря.

Так, например, в Таврическом районе максимальная сумма контракта составляет более 40,5 млн рублей. Срок действия договора — с 1 января по 30 июня. В сопроводительной документации указаны предполагаемые объемы ТКО, их вид и класс опасности, места накопительных площадок, прогнозное расстояние по транспортировке и другие сведения.

Ранее Город55 сообщал, что регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО. Агент должен будет также судиться с неплательщиками, начислять пени и производить перерасчеты. Максимальная цена контракта составляет больше 112 млн рублей.

Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Магнит#Таврический район#Контракты#Евгений Игишев#Омский регоператор#Подрядчики#Государственные закупки
Подпишитесь
«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»
Вчера, 06:55
Соблюдайте скорость. Омскую область накрыл туман
Сегодня, 02:18
Нацеливаемся на 2028 год. Для строительства аэропорта «Омск-Федоровка» нужно 43 млрд
Сегодня, 04:33
Ходить и бояться. Синоптики рассказали омичам о жутком гололеде в ближайшие дни
Вчера, 10:57
Технопарк вместо заброшки. На месте завода Козицкого планируют создать IT-центр
Сегодня, 04:55