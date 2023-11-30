Омский регоператор «Магнит» массово ищет подрядчиков для вывоза мусора

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Регоператор «Магнит» объявил о поиске подрядчиков по транспортировке мусора. Десятки заявок опубликовали на сайте государственных закупок. Контракты подготовлены как для Омска, так и для районов области. Предложения от подрядчиков принимают до 7 декабря.
Так, например, в Таврическом районе максимальная сумма контракта составляет более 40,5 млн рублей. Срок действия договора — с 1 января по 30 июня. В сопроводительной документации указаны предполагаемые объемы ТКО, их вид и класс опасности, места накопительных площадок, прогнозное расстояние по транспортировке и другие сведения.
Ранее Город55 сообщал, что регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО. Агент должен будет также судиться с неплательщиками, начислять пени и производить перерасчеты. Максимальная цена контракта составляет больше 112 млн рублей.