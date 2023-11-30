Омский регоператор «Магнит» массово ищет подрядчиков для вывоза мусора

Так, например, в Таврическом районе максимальная сумма контракта составляет более 40,5 млн рублей. Срок действия договора — с 1 января по 30 июня. В сопроводительной документации указаны предполагаемые объемы ТКО, их вид и класс опасности, места накопительных площадок, прогнозное расстояние по транспортировке и другие сведения.