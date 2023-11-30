Один отменен. Во время тумана в омском аэропорту задержали сразу восемь рейсов

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Published Сегодня, 05:43
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Сегодня, 30 ноября, в омском аэропорту случилось несколько задержек рейсов. До конечных точек не смогли вовремя отправиться восемь самолетов. Скорее всего, причиной этому стали погодные условия. Дело в том, что на регион опустился туман.
Так, отправился позже в Москву (Шереметьево) лайнер «Аэрофлота». Отправление вместо 05:40 случилось в 06:23. На тот же аэродром в 07:05 планировала пустить свой самолет авиакомпания «Победа». Вместо этого пассажиры вылетели в 07:41.
В столицу также был сегодня утренний рейс «Сибири». В Домодедово он отправился не в 06:55, а в 07:35. Компания «Уральские авиалинии» не организовала запланированный туда же рейс, он был отменен.
В аэропорт Пулково города Санкт-Петербург «Россия» отправила самолет в 08:47 вместо 05:30. Перевозчик «Северный ветер» также запустил лайнер позднее в ту сторону — не в 08:45, а в 09:47.
На два часа задержали рейс Уфа — Минеральные Воды. Отправление было запланировано на 10:50. Кроме того, нужно ждать вылета пассажирам авиакомпании «Ямал», которые купили билеты до Салехарда. Самолет отправится до назначенной точки не в 13:50, а в 14:10.
Есть задержки и на рейсе Самара — Пермь компании «ЮВТ Аэро». Вылет будет только через пять часов. Лайнер запустят только после обеда, в 13:00, а не утром, в 08:10, как планировалось.