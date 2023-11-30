Новый выставочный зал для художников откроют на Сахалине в 2024 году

Здания художественной галереи органично впишутся в общий архитектурный облик центральной части Южно-Сахалинска. ПО проекту в новом помещении предусмотрели несколько этажей и переход между новыми крыльями — в них разместят мастерские и выставочный зал. Изюминкой галереи станет возможность увидеть часть выставленных произведений с улицы. После завершения всех работ в центральном здании обновят фасад, чтобы эстетично объединить старый «Современник» с новыми сооружениями.