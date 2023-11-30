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Недостаток сна и жирная пища: причины частых ОРВИ

30 ноября 2023, 07:53
По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, недостаток сна из-за позднего ложения и употребление жирной пищи могут привести к частым ОРВИ, передает «Вечерняя Москва».

 

Когда мы ложимся спать после полуночи, наш организм сталкивается с нарушением своих биологических ритмов. Это может привести к недостаточной выработке гормона сна — мелатонина, который, кстати, играет важную роль в работе иммунной системы. Если у нас не хватает сна, то и здоровья быть не может, пояснила Мескина, пишет ФедералПресс.

Касательно питания, жирная пища также оказывает негативное влияние на наш организм, особенно на его защитные функции. Такая пища нарушает нормальное пищевое поведение, вызывая проблемы с пищеварением, например, боли, запоры, а иногда даже болезни ЖКТ.

В итоге, иммунитет ослабевает, что делает человека более подверженным вирусам.

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