Недостаток сна и жирная пища: причины частых ОРВИ

Когда мы ложимся спать после полуночи, наш организм сталкивается с нарушением своих биологических ритмов. Это может привести к недостаточной выработке гормона сна — мелатонина, который, кстати, играет важную роль в работе иммунной системы. Если у нас не хватает сна, то и здоровья быть не может, пояснила Мескина, пишет ФедералПресс.