Нацеливаемся на 2028 год. Для строительства аэропорта «Омск-Федоровка» нужно 43 млрд

Достроить аэропорт в Федоровке планируют к 2028 году. Общий объем инвестиций в проект составит 42,6 млрд рублей, из них частные инвестиции — 19,7 млрд рублей. Правда, сумма может увеличиться с учетом изменения ключевой ставки.