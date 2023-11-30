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Нацеливаемся на 2028 год. Для строительства аэропорта «Омск-Федоровка» нужно 43 млрд

30 ноября 2023, 04:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

К 2028 году в регионе планируют достроить аэропорт «Омск-Федоровка»

Сумма инвестиций, которая требуется для реализации проекта, может увеличиться с учетом изменения ключевой ставки.

30 ноября в бюджетном послании депутатам Заксобрания Омской области губернатор Виталий Хоценко рассказал о перспективах одного из долгостроев. Проект строительства аэропорта «Омск-Федоровка» получил поддержку президента России Владимира Путина во время августовской встречи.

Достроить аэропорт в Федоровке планируют к 2028 году. Общий объем инвестиций в проект составит 42,6 млрд рублей, из них частные инвестиции — 19,7 млрд рублей. Правда, сумма может увеличиться с учетом изменения ключевой ставки.

«Нужно всем вместе работать, чтобы этот проект состоялся. Нацеливаемся на 2028 год», — добавил губернатор.

По словам Хоценко, в настоящий момент ведется работа с федеральным Минтрансом над проектом распоряжения правительства России.

Кроме того, губернатор сегодня рассказал, что в течение пяти лет в регион собираются привлечь 1 трлн рублей:

В Омскую область за 5 лет планируют привлечь больше 1 трлн инвестиций
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#Политика#Омск#Омская область#Строительство#Аэропорт#Губернатор#Омск-Федоровка#Новости#Заксобрание#Юлия Истомина#Виталий Хоценко#Губернатор Омской области
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