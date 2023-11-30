Нацеливаемся на 2028 год. Для строительства аэропорта «Омск-Федоровка» нужно 43 млрд

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
30 ноября в бюджетном послании депутатам Заксобрания Омской области губернатор Виталий Хоценко рассказал о перспективах одного из долгостроев. Проект строительства аэропорта «Омск-Федоровка» получил поддержку президента России Владимира Путина во время августовской встречи.
Достроить аэропорт в Федоровке планируют к 2028 году. Общий объем инвестиций в проект составит 42,6 млрд рублей, из них частные инвестиции — 19,7 млрд рублей. Правда, сумма может увеличиться с учетом изменения ключевой ставки.
«Нужно всем вместе работать, чтобы этот проект состоялся. Нацеливаемся на 2028 год», — добавил губернатор.
По словам Хоценко, в настоящий момент ведется работа с федеральным Минтрансом над проектом распоряжения правительства России.
Кроме того, губернатор сегодня рассказал, что в течение пяти лет в регион собираются привлечь 1 трлн рублей: