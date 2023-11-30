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Published Сегодня, 09:22

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Updated Сегодня, 09:25

иллюстрация

На работу не приехал. В Омской области три дня ищут мужчину в темно-фиолетовой куртке

30 ноября 2023, 09:22
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области три дня ищут зеленоглазого мужчину в темно-фиолетовой куртке

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» сообщили об исчезновении мужчины 1986 года рождения. Это произошло в Калачинском районе, в селе Осокино.

Три дня назад, 27 ноября, он вышел из дома по улице Юбилейная, 9 и исчез. На работе в Калачинске мужчины не оказалось, хотя он должен был там появиться. В тот день на нем была темно-фиолетовая куртка, черные спортивные штаны, такого же цвета шапка и кроссовки.

В качестве особых примет у мужчины выделили татуировку на левом плече. Его рост — 187 см. У него короткие темные волосы и зеленые глаза. Фотографию пропавшего опубликовали в официальном сообществе поисково-спасательного отряда. Он может нуждаться в медицинской помощи, отмечается в ориентировке.

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#Общество#Происшествия#Омская область#Новости#Пропал человек#Пропал мужчина#Доброспас#Алина Ясинская
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