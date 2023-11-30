На работу не приехал. В Омской области три дня ищут мужчину в темно-фиолетовой куртке

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» сообщили об исчезновении мужчины 1986 года рождения. Это произошло в Калачинском районе, в селе Осокино.
Три дня назад, 27 ноября, он вышел из дома по улице Юбилейная, 9 и исчез. На работе в Калачинске мужчины не оказалось, хотя он должен был там появиться. В тот день на нем была темно-фиолетовая куртка, черные спортивные штаны, такого же цвета шапка и кроссовки.
В качестве особых примет у мужчины выделили татуировку на левом плече. Его рост — 187 см. У него короткие темные волосы и зеленые глаза. Фотографию пропавшего опубликовали в официальном сообществе поисково-спасательного отряда. Он может нуждаться в медицинской помощи, отмечается в ориентировке.