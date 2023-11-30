На работу не приехал. В Омской области три дня ищут мужчину в темно-фиолетовой куртке

Три дня назад, 27 ноября, он вышел из дома по улице Юбилейная, 9 и исчез. На работе в Калачинске мужчины не оказалось, хотя он должен был там появиться. В тот день на нем была темно-фиолетовая куртка, черные спортивные штаны, такого же цвета шапка и кроссовки.