Молодые люди напали на 17-летнего парня и затолкали его в автомобиль в Туле

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
По информации ведомства, вечером 26 ноября на Красноармейском проспекте города Тулы неизвестные напали на знакомого 17-летнего парня. Насильственно затащив подростка в машину, они отвезли его в жилище одного из подозреваемых. О случившемся свидетели сообщили в полицию.
По данным следствия, подозреваемые удерживали парня против его воли и требовали деньги за то, чтобы он не распространял наркотические средства. Всех троих задержали правоохранительные органы. Суд решил отправить их под домашний арест на время проведения следствия.