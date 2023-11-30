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Published Сегодня, 08:15

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Updated Сегодня, 08:17

Молодые люди напали на 17-летнего парня и затолкали его в автомобиль в Туле

30 ноября 2023, 08:15
Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением Следственного комитета Тульской области после похищения несовершеннолетнего, пишет Pravda.Ru.

По информации ведомства, вечером 26 ноября на Красноармейском проспекте города Тулы неизвестные напали на знакомого 17-летнего парня. Насильственно затащив подростка в машину, они отвезли его в жилище одного из подозреваемых. О случившемся свидетели сообщили в полицию.

По данным следствия, подозреваемые удерживали парня против его воли и требовали деньги за то, чтобы он не распространял наркотические средства. Всех троих задержали правоохранительные органы. Суд решил отправить их под домашний арест на время проведения следствия.

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