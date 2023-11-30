Лидеры внутреннего туризма: Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Вместо того, чтобы искать приключения за границей, многие россияне обратили свое внимание на местные природные и культурные достопримечательности. Большая территория России также помогла в этом. В 2023 году внутренний туризм стал одной из самых динамично развивающихся отраслей в России.
О текущей ситуации внутреннего туризма в этом году корреспонденту Общественной службы новостей рассказал вице-президент Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.
По его словам, внутренний туризм восстановился и продолжает развиваться. Сочи, как летом, так и зимой, является лидером среди регионов, привлекая больше всего туристов (более 17 миллионов).
«Мы наблюдаем общий прирост числа туристов на 5-7%. У нас большая статистическая база. В Сочи есть горнолыжные курорты, которые привлекают россиян и летом. Другие популярные места, такие как Анапа и Туапсинский район, также предлагают программы для зимних каникул», — подчеркнул он.
«В Москве и Подмосковье есть разнообразные виды туризма, включая культурно-познавательный и спортивный, а также семейный и детский туризм. Все это развивается. Теперь, когда открылась выставка „Россия“ на ВДНХ, туда едут люди со всей России», — пояснил Барзыкин.
За последние девять месяцев количество туристов в Москве сравнимо с Краснодарским краем и составило около 15 миллионов человек.
«Третье место занимает Санкт-Петербург, а также весь Северо-Запад, включая Карелию. Затем следуют Псковская область и Пермский край. Сейчас там наблюдается большой рост, и если раньше половина туристов приезжала из-за рубежа, то сейчас это число достигает восьми миллионов, а возможно, к концу года достигнет девяти», — уверен Барзыкин.
По словам эксперта, также заметен рост туристов на Северном Кавказе, особенно в Дагестане, Чеченской республике, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
«Все республики вносят свой вклад, включая Татарстан. Там хорошая логистика, авиационное и железнодорожное сообщение, а также автомобильный транспорт. Все это способствует развитию туризма. Благодаря нашим брендам „Золотое кольцо России“ и „Серебряное ожерелье“ мы видим рост. Важную роль также сыграла диверсификация видов туризма. Меньше туристов из-за границы, но зато рекреационные круизы выросли на 40%. Россияне полюбили такие путешествия. Сегодня у нас более двух тысяч разных маршрутов от Волги до Енисея и Байкала — от коротких трехдневных поездок до экспедиционных туров, которые включают культурные и познавательные программы», — подчеркнул эксперт.
Барзыкин отметил, что серьезный рост числа туристов связан, в том числе, с государственной поддержкой. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и региональные программы совместно способствуют этому росту.