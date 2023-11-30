Лидеры внутреннего туризма: Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург

«Все республики вносят свой вклад, включая Татарстан. Там хорошая логистика, авиационное и железнодорожное сообщение, а также автомобильный транспорт. Все это способствует развитию туризма. Благодаря нашим брендам „Золотое кольцо России“ и „Серебряное ожерелье“ мы видим рост. Важную роль также сыграла диверсификация видов туризма. Меньше туристов из-за границы, но зато рекреационные круизы выросли на 40%. Россияне полюбили такие путешествия. Сегодня у нас более двух тысяч разных маршрутов от Волги до Енисея и Байкала — от коротких трехдневных поездок до экспедиционных туров, которые включают культурные и познавательные программы», — подчеркнул эксперт.