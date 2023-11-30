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Published Сегодня, 07:44

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Корпорация Apple запатентовала «умное» кольцо

30 ноября 2023, 07:44
По информации от Appleinsider, компания Apple получила патент на инновационное кольцо, которое может быть использовано на различных частях тела.

Устройство имеет форму кольца, но адаптируется для использования на запястье, лодыжке или других частях тела. Изготовлено оно будет из гибкого материала, способного менять свою форму. В документе также описываются жесты, позволяющие управлять устройством, а также возможность взаимодействия с другими устройствами через NFC.

Одной из ключевых особенностей умного кольца будет сбор данных о здоровье и активности пользователя. Так как устройство не имеет собственного экрана, информация будет передаваться на экран сопряженного смартфона после сбора и обработки данных, пишет ИА RuNews24.ru.

Первые слухи о разработке умного кольца Apple появились еще в 2015 году.

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