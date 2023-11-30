Корпорация Apple запатентовала «умное» кольцо

Устройство имеет форму кольца, но адаптируется для использования на запястье, лодыжке или других частях тела. Изготовлено оно будет из гибкого материала, способного менять свою форму. В документе также описываются жесты, позволяющие управлять устройством, а также возможность взаимодействия с другими устройствами через NFC.