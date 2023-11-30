Корпорация Apple запатентовала «умное» кольцо

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:45
Устройство имеет форму кольца, но адаптируется для использования на запястье, лодыжке или других частях тела. Изготовлено оно будет из гибкого материала, способного менять свою форму. В документе также описываются жесты, позволяющие управлять устройством, а также возможность взаимодействия с другими устройствами через NFC.
Одной из ключевых особенностей умного кольца будет сбор данных о здоровье и активности пользователя. Так как устройство не имеет собственного экрана, информация будет передаваться на экран сопряженного смартфона после сбора и обработки данных, пишет ИА RuNews24.ru.
Первые слухи о разработке умного кольца Apple появились еще в 2015 году.