Как заменить майонез в новогодних салатах

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в интервью Общественной службе новостей рассказала, что магазинный майонез может содержать трансжиры и излишнее количество соли, что неблагоприятно для сердечно-сосудистой системы. Она рекомендует делать майонез дома, так как это очень просто. Есть много разных рецептов, которые могут изменить вкус майонеза. Поэтому каждый сможет найти рецепт, который понравится всей семье. Нужно просто подготовиться к этому.