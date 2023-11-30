Как заменить майонез в новогодних салатах

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Некоторые люди, следящие за своим здоровьем, могут быть озабочены излишним количеством майонеза на новогоднем столе. Возникает вопрос: чем можно заменить майонез, чтобы сделать салаты немного полезнее?
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в интервью Общественной службе новостей рассказала, что магазинный майонез может содержать трансжиры и излишнее количество соли, что неблагоприятно для сердечно-сосудистой системы. Она рекомендует делать майонез дома, так как это очень просто. Есть много разных рецептов, которые могут изменить вкус майонеза. Поэтому каждый сможет найти рецепт, который понравится всей семье. Нужно просто подготовиться к этому.
Пальмовое масло, которое может содержаться в магазинном майонезе, прошло обработку и содержит трансжиры, которые связаны с возможностью развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, магазинный майонез содержит избыточное количество соли.
Самостоятельное приготовление майонеза из натуральных продуктов даст настоящую «здоровую» заправку для новогодних салатов, уверена Королева.
Также можно заменить другие ингредиенты салатов на более полезные продукты, не меняя основного рецепта. Королева объясняет это на примере салата оливье:
Вместо колбасы можно использовать курицу или индейку. Если есть возможность, можно добавить крабовое мясо. Вместо солёного огурца можно использовать свежий огурец. Для людей с метаболическими проблемами, такими как сахарный диабет или инсулинорезистентность, можно использовать топинамбур вместо картофеля. Замороженный зеленый горошек лучше, чем консервированный, так как последний содержит уксус и много соли.
Кроме того, Королева советует заранее продумать свое меню на Новый год, учитывая предпочтения семьи и гостей. В противном случае, некоторые продукты на столе могут быть не очень полезными.