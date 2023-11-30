Как продать дом или дачу дорогу с помощью фото

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Процесс продажи дома может быть долгим, но существует способ ускорить его и получить более высокую цену за объект, позволяющий выделиться среди конкурентов. Этот способ раскрыл интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ведущий эксперт по загородным недвижимости агентства «Этажи» из Москвы — Дмитрий Овечкин.
Он отметил, что ключевую роль в этом играет качество контента, с которым предлагается дом или дача на продажу. В первую очередь, добавление видео в объявление может значительно увеличить количество звонков и конверсию. По словам эксперта, не так много людей используют эту возможность, поэтому простое наличие видеоконтента уже увеличивает шансы продать объект по более высокой цене.
Оптимальным вариантом будет видео снятое со стабилизатором и с комментариями о самом объекте.
Что касается фотографий, важно убрать все лишние детали. Личные вещи, белье, посуда — все это должно быть удалено. Пустой дом выглядит гораздо более привлекательно. Человек начинает представлять, как он будет жить в этом доме — мысленно расставлять свою посуду, придумывать, где повесить картину и так далее. Когда личные вещи остаются видными на фото, дом воспринимается как чужой, и человек сразу чувствует себя неуютно в этой атмосфере.
Кроме того, рекомендуется использовать широкоугольную камеру для фотографирования, так как она визуально увеличивает пространство помещения. Для главной страницы объявления следует выбрать качественные кадры, добавил Овечкин.