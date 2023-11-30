Как продать дом или дачу дорогу с помощью фото

Что касается фотографий, важно убрать все лишние детали. Личные вещи, белье, посуда — все это должно быть удалено. Пустой дом выглядит гораздо более привлекательно. Человек начинает представлять, как он будет жить в этом доме — мысленно расставлять свою посуду, придумывать, где повесить картину и так далее. Когда личные вещи остаются видными на фото, дом воспринимается как чужой, и человек сразу чувствует себя неуютно в этой атмосфере.