Глобальное потепление в действии. Скоро в Омскую область снова вернется тепло

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В первый день зимы жителей региона ждут заморозки. Температура воздуха опустится существенно ниже нынешней и составит -3…- 8°, местами до -13° ночью и -2…- 7° днем. На протяжении суток возможен небольшой снег и туман, сохранится гололед и гололедно-изморозевые явления.
2 декабря днем станет теплее, воздух прогреется до 0…- 5°, ночью же температура опустится до — 4…- 9°. Сохраняется вероятность небольшого снега, останется и гололед. Ветер в этот день будет умеренный, его порывы не превысят 5-10 м/с.
На следующий день, 3 декабря, Омскую область ждет потепление до + 2° в светлое время суток и сильные осадки. Ночью температура воздуха составит 0…- 5°, синоптики обещают мокрый снег и гололед, а также усиление ветра. Порывы будут доходить до 8-13 м/с, в отдельных районах области — 15-20 м/с.