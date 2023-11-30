Глобальное потепление в действии. Скоро в Омскую область снова вернется тепло

На следующий день, 3 декабря, Омскую область ждет потепление до + 2° в светлое время суток и сильные осадки. Ночью температура воздуха составит 0…- 5°, синоптики обещают мокрый снег и гололед, а также усиление ветра. Порывы будут доходить до 8-13 м/с, в отдельных районах области — 15-20 м/с.