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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

После похолодания в Омскую область снова вернется тепло

Глобальное потепление в действии. Скоро в Омскую область снова вернется тепло

30 ноября 2023, 12:20
Фото: 1MI

После похолодания в Омскую область снова вернется тепло

Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовали на сайте Обь-Иртышского УГМС.

В первый день зимы жителей региона ждут заморозки. Температура воздуха опустится существенно ниже нынешней и составит -3…- 8°, местами до -13° ночью и -2…- 7° днем. На протяжении суток возможен небольшой снег и туман, сохранится гололед и гололедно-изморозевые явления.

2 декабря днем станет теплее, воздух прогреется до 0…- 5°, ночью же температура опустится до — 4…- 9°. Сохраняется вероятность небольшого снега, останется и гололед. Ветер в этот день будет умеренный, его порывы не превысят 5-10 м/с.

На следующий день, 3 декабря, Омскую область ждет потепление до + 2° в светлое время суток и сильные осадки. Ночью температура воздуха составит 0…- 5°, синоптики обещают мокрый снег и гололед, а также усиление ветра. Порывы будут доходить до 8-13 м/с, в отдельных районах области — 15-20 м/с.

Фото: Скриншот Обь-Иртышское УГМС
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