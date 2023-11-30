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Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

30 ноября 2023, 07:37
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает издание Reuters.

По данным издания, Генри Киссинджер умер в своем доме в Коннектикуте. Он был известным лауреатом Нобелевской премии мира и выдающимся дипломатом, оставившим значительный след во внешней политике США при двух президентах, пишет ФедералПресс.

Даже после того, как он отметил свой 100-летний юбилей, Генри Киссинджер продолжал активную деятельность. Он участвовал во встречах в Белом доме и давал показания перед сенатским комитетом по поводу ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. В июле 2023 года он также посетил Китай и встретился с главой страны Си Цзиньпином.

Службу госсекретаря США Генри Киссинджер занимал с 1973 по 1977 годы. Во время своей работы он предпринимал усилия для улучшения отношений с Китаем и СССР, а также для прекращения войны во Вьетнаме. За свои достижения он был награжден Нобелевской премией мира.

Генри Киссинджер был высоко оценен 38-м президентом США Джеральдом Фордом, который называл его «супергоссекретарем» и отмечал его остроумие и уверенность в себе.

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