Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

Даже после того, как он отметил свой 100-летний юбилей, Генри Киссинджер продолжал активную деятельность. Он участвовал во встречах в Белом доме и давал показания перед сенатским комитетом по поводу ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. В июле 2023 года он также посетил Китай и встретился с главой страны Си Цзиньпином.