Бросили в официантку водонагреватель. Пьяные омские дебоширы попали под суд

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
По версии следствия, происшествие случилось 26 ноября в пиццерии на улице Рождественского. Два пьяных мужчины устроили дебош, проявляя явное неуважение к остальным гостям и персоналу. Кроме того, они повредили имущество пиццерии и причинили телесные повреждения официантке. Омичка получила ожоги и ушибы, мужчины бросили в нее водонагреватель с кипятком.
Следственное управление СКР по Омской области уже возбудило уголовное дело по этому факту. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу.
Сейчас расследование продолжается. Санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц) предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.