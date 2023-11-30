Бросили в официантку водонагреватель. Пьяные омские дебоширы попали под суд

По версии следствия, происшествие случилось 26 ноября в пиццерии на улице Рождественского. Два пьяных мужчины устроили дебош, проявляя явное неуважение к остальным гостям и персоналу. Кроме того, они повредили имущество пиццерии и причинили телесные повреждения официантке. Омичка получила ожоги и ушибы, мужчины бросили в нее водонагреватель с кипятком.