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Posted 30 ноября 2023, 12:51

Published 30 ноября 2023, 12:51

Modified 30 ноября 2023, 12:54

Updated 30 ноября 2023, 12:54

Бросили в официантку водонагреватель. Пьяные омские дебоширы попали под суд

30 ноября 2023, 12:51

После пьяного дебоша в пиццерии два омича попали под суд

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в заведении общественного питания.

По версии следствия, происшествие случилось 26 ноября в пиццерии на улице Рождественского. Два пьяных мужчины устроили дебош, проявляя явное неуважение к остальным гостям и персоналу. Кроме того, они повредили имущество пиццерии и причинили телесные повреждения официантке. Омичка получила ожоги и ушибы, мужчины бросили в нее водонагреватель с кипятком.

Следственное управление СКР по Омской области уже возбудило уголовное дело по этому факту. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу.

Сейчас расследование продолжается. Санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц) предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

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