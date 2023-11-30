Bloomberg дал прогноз роста ВВП России в 4 квартале 2023 года

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Прогноз экономистов Bloomberg предвидит рост оптовой торговли, промышленного производства и розничных продаж по сравнению с прошлым годом, а рост ВВП в последнем квартале 2023 года оценивается в диапазоне от 4,5% до 5,0%.
Неожиданный рост в последнем квартале, который превышает прогнозы Банка России на начало ноября (1,5%), показывает, что ужесточение кредитования может оказать более длительное воздействие на экономику, чем центробанк предполагал.
Рост промышленного производства и оптовой торговли в октябре, особенно в сфере транспорта и оборонной промышленности, привел к положительным результатам: промышленное производство выросло на 5,3% за год, а оптовая торговля — на 25,5%, как сообщает ProFinance.