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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Bloomberg дал прогноз роста ВВП России в 4 квартале 2023 года

30 ноября 2023, 09:34
В этом месяце замечается увеличение активности в бизнесе, что увеличивает вероятность повышения ключевой ставки Банка России к 15 декабря на 50-100 базисных пунктов, пишет Pravda.Ru.

Прогноз экономистов Bloomberg предвидит рост оптовой торговли, промышленного производства и розничных продаж по сравнению с прошлым годом, а рост ВВП в последнем квартале 2023 года оценивается в диапазоне от 4,5% до 5,0%.

Неожиданный рост в последнем квартале, который превышает прогнозы Банка России на начало ноября (1,5%), показывает, что ужесточение кредитования может оказать более длительное воздействие на экономику, чем центробанк предполагал.

Рост промышленного производства и оптовой торговли в октябре, особенно в сфере транспорта и оборонной промышленности, привел к положительным результатам: промышленное производство выросло на 5,3% за год, а оптовая торговля — на 25,5%, как сообщает ProFinance.

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