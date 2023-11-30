Автоэксперт дает советы по предотвращению мошенничества при ДТП

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Правоохранительные органы призывают быть осторожными и осмотрительными в таких случаях.
В ГИБДД отмечают, что случаются ситуации, когда гражданам навязывают услуги, за которые нужно платить, от лиц, не связанных с полицией, в случае незначительных ДТП с материальным ущербом. Например, они предлагают обратиться к аварийным комиссарам.
Очень важно проверять, предоставляет ли страховая компания такие услуги. Если да, то можно не беспокоиться. Но если на месте ДТП появляются мошенники или недобросовестные трейдеры под видом аварийных комиссаров, нужно быть начеку.
Автоэксперт Владимир Сажин поделился с корреспондентом Общественной службы новостей рекомендациями, как защитить себя в подобных случаях. Он отметил, что мошенники обманывают граждан, которые оказались в трудной ситуации на дороге, приезжая на место ДТП под видом страховых комиссаров и предлагая оформить документы. Они обещают взять на себя все хлопоты по оформлению и ремонту автомобиля.
В результате автолюбитель остается и без ремонта, и без денежной компенсации ущерба. Поэтому специалист рекомендует быть осторожным и не доверять сразу всем.
Он также советует внимательно читать документы, которые дают страховые комиссары. Там должна быть только схема ДТП-уведомления, никаких других документов. Иногда можно дать поручение комиссарам без получения денег, чтобы избежать сложностей с МВД и ГИБДД. Лучше заплатить 5000, чтобы получить нужные услуги, чем потом остаться без ничего.
Сажин отмечает, что мошенничество в этой области очень развито в Москве и Санкт-Петербурге, но, возможно, это не распространяется на другие регионы. Он также предполагает, что мошенники заранее знают о проверках ГИБДД и поэтому быстрее сотрудников ДПС приезжают на место ДТП.
В любом случае специалист заключает, что нужно быть бдительным, даже если попали в сложную ситуацию на дороге, и не доверять сразу всем.