Автоэксперт дает советы по предотвращению мошенничества при ДТП

Он также советует внимательно читать документы, которые дают страховые комиссары. Там должна быть только схема ДТП-уведомления, никаких других документов. Иногда можно дать поручение комиссарам без получения денег, чтобы избежать сложностей с МВД и ГИБДД. Лучше заплатить 5000, чтобы получить нужные услуги, чем потом остаться без ничего.