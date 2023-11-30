Археологи обнаружили клад из монет в Маэбаши

Монеты были упакованы в 1060 пачек, каждая из которых содержала около 100 монет. Этот вид хранения монет был распространен в Японии среди XIII и XVI веков. Исследователь Итан Сигал, доцент Мичиганского государственного университета, отметил, что подобные клады уже ранее находились на территории Японии и свидетельствуют о распространении монет в средневековье.