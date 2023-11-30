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Археологи обнаружили клад из монет в Маэбаши

30 ноября 2023, 09:00
Группа археологов из Японии обнарушила огромное количество монет в городе Маэбаши, находящемся недалеко от Токио. Обнаружение произошло во время раскопок перед строительством завода, пишет Pravda.Ru.

По данным японской газеты Asahi Shimbun, было найдено около 100 000 монет, хотя пока изучены только 334 из них.

Наиболее древняя монета, найденная в сокровище, датируется 175 годом до нашей эры и имеет китайскую надпись «Баньлян», что переводится как «половина унции». Самая поздняя монета относится к 1265 году нашей эры.

Монеты были упакованы в 1060 пачек, каждая из которых содержала около 100 монет. Этот вид хранения монет был распространен в Японии среди XIII и XVI веков. Исследователь Итан Сигал, доцент Мичиганского государственного университета, отметил, что подобные клады уже ранее находились на территории Японии и свидетельствуют о распространении монет в средневековье.

В Японии в VII веке появились первые металлические монеты, вдохновленные китайскими монетами с отверстием посередине. Это отверстие использовалось для прокладывания нити, соединяющей несколько монет. Однако в X веке производство японских монет было прекращено из-за экономических изменений и недостатка медной руды, и вместо них часто использовались китайские монеты.

Исследователь предполагает, что многие из обнаруженных монет могут принадлежать династии Северная Сун (960-1127 гг.), так как после захвата чжурчжэнями в XII веке эти монеты потеряли свою ценность.

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