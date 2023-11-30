Археологи обнаружили клад из монет в Маэбаши

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По данным японской газеты Asahi Shimbun, было найдено около 100 000 монет, хотя пока изучены только 334 из них.
Наиболее древняя монета, найденная в сокровище, датируется 175 годом до нашей эры и имеет китайскую надпись «Баньлян», что переводится как «половина унции». Самая поздняя монета относится к 1265 году нашей эры.
Монеты были упакованы в 1060 пачек, каждая из которых содержала около 100 монет. Этот вид хранения монет был распространен в Японии среди XIII и XVI веков. Исследователь Итан Сигал, доцент Мичиганского государственного университета, отметил, что подобные клады уже ранее находились на территории Японии и свидетельствуют о распространении монет в средневековье.
В Японии в VII веке появились первые металлические монеты, вдохновленные китайскими монетами с отверстием посередине. Это отверстие использовалось для прокладывания нити, соединяющей несколько монет. Однако в X веке производство японских монет было прекращено из-за экономических изменений и недостатка медной руды, и вместо них часто использовались китайские монеты.
Исследователь предполагает, что многие из обнаруженных монет могут принадлежать династии Северная Сун (960-1127 гг.), так как после захвата чжурчжэнями в XII веке эти монеты потеряли свою ценность.