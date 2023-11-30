«Алкогольная Сибирская Группа» «переехала» с Кипра в Объединенные Арабские Эмираты

Напомним: АСГ — один из крупнейших производителей алкоголя в России. Его главные активы — Омвинпром, расположенный в Омске, и Рузский купажный завод в Подмосковье. Ларисе Стрелец принадлежит еще и ООО «Фестмолл», офис которого находится в омском торговом центре Festival City.