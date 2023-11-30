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Контроль над Омвинпромом перешел к фирме, зарегистрированной в арабском мире

«Алкогольная Сибирская Группа» «переехала» с Кипра в Объединенные Арабские Эмираты

30 ноября 2023, 05:34

Контроль над Омвинпромом перешел к фирме, зарегистрированной в арабском мире

У компании поменялся собственник

В обществе с ограниченной ответственностью «Алкогольная Сибирская Группа» поменялась структура собственности. До 28 ноября основным учредителем общества была компания VP ISLAND LTD, зарегистрированная на Кипре, но теперь 99% уставного капитала АСГ принадлежат фирме под названием Бореал Спиритс ФЗЕ, которая прописана в Объединенных Арабских Эмиратах. Оставшимся 1% по-прежнему владеет омская предпринимательница Лариса Стрелец.

Напомним: АСГ — один из крупнейших производителей алкоголя в России. Его главные активы — Омвинпром, расположенный в Омске, и Рузский купажный завод в Подмосковье. Ларисе Стрелец принадлежит еще и ООО «Фестмолл», офис которого находится в омском торговом центре Festival City.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Лариса Стрелец#АСГ#Переход доли
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