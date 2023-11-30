«Алкогольная Сибирская Группа» «переехала» с Кипра в Объединенные Арабские Эмираты

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
В обществе с ограниченной ответственностью «Алкогольная Сибирская Группа» поменялась структура собственности. До 28 ноября основным учредителем общества была компания VP ISLAND LTD, зарегистрированная на Кипре, но теперь 99% уставного капитала АСГ принадлежат фирме под названием Бореал Спиритс ФЗЕ, которая прописана в Объединенных Арабских Эмиратах. Оставшимся 1% по-прежнему владеет омская предпринимательница Лариса Стрелец.
Напомним: АСГ — один из крупнейших производителей алкоголя в России. Его главные активы — Омвинпром, расположенный в Омске, и Рузский купажный завод в Подмосковье. Ларисе Стрелец принадлежит еще и ООО «Фестмолл», офис которого находится в омском торговом центре Festival City.