Акция станет ежегодной. Омским первоклашкам в 2024 году вручат рюкзаки с канцелярией

Добавим, что в Омской области продолжается строительство и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений. Две школы — на Космическом проспекте в Омске и в после Горьковское — достроят до конца года. Также в регионе в 2023 году начали ремонтировать школы в рамках федеральной программы. За 6 млрд рублей до 2027 года планируют отремонтировать 52 школы.