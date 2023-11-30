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Акция станет ежегодной. Омским первоклашкам в 2024 году вручат рюкзаки с канцелярией

30 ноября 2023, 06:00
Фото: Midjourney
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Омским первоклассникам ежегодно будут вручать по рюкзаку с канцелярией

В планах облправительства сделать новую меру поддержки постоянной.

Во время бюджетного послания Заксобранию Омской области губернатор Виталий Хоценко анонсировал новую меру поддержки для школьников. В рамках Года семьи облправительство решило вручить каждому первокласснику рюкзак с канцелярией и другими принадлежностями.

«Родители первоклашек при подготовке к новому этапу жизни своих детей испытывают немало трудностей. Предлагаю немного облегчить эту задачу. К 1 сентября 2024 года каждый первоклассник в рамках Года семьи получит от Правительства Омской области по школьному рюкзаку с полным набором канцелярских принадлежностей», — отменил губернатор.

В дальнейшем эта акция станет ежегодной.

Добавим, что в Омской области продолжается строительство и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений. Две школы — на Космическом проспекте в Омске и в после Горьковское — достроят до конца года. Также в регионе в 2023 году начали ремонтировать школы в рамках федеральной программы. За 6 млрд рублей до 2027 года планируют отремонтировать 52 школы.

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#Образование#Омск#Омская область#Строительство#Школьники#Губернатор#Капитальный ремонт школ#Новости#Поддержка#Юлия Истомина#Меры поддержки#Виталий Хоценко#Губернатор Омской области
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