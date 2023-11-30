Акция станет ежегодной. Омским первоклашкам в 2024 году вручат рюкзаки с канцелярией

Posted Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:02
Во время бюджетного послания Заксобранию Омской области губернатор Виталий Хоценко анонсировал новую меру поддержки для школьников. В рамках Года семьи облправительство решило вручить каждому первокласснику рюкзак с канцелярией и другими принадлежностями.
«Родители первоклашек при подготовке к новому этапу жизни своих детей испытывают немало трудностей. Предлагаю немного облегчить эту задачу. К 1 сентября 2024 года каждый первоклассник в рамках Года семьи получит от Правительства Омской области по школьному рюкзаку с полным набором канцелярских принадлежностей», — отменил губернатор.
В дальнейшем эта акция станет ежегодной.
Добавим, что в Омской области продолжается строительство и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений. Две школы — на Космическом проспекте в Омске и в после Горьковское — достроят до конца года. Также в регионе в 2023 году начали ремонтировать школы в рамках федеральной программы. За 6 млрд рублей до 2027 года планируют отремонтировать 52 школы.