Жители Татарстана покупают онлайн каждое 10-е лекарство

По словам генерального директора «Здравсити» Бориса Попова, в условиях колебания цен интернет-аптеки становятся выгодным средством поиска более доступных лекарств, поскольку позволяют сравнивать цены от разных производителей и находить аналоги по более выгодной цене, если препарат известного бренда вырос в стоимости. Кроме того, онлайн-площадки активно используют разные акционные предложения. К примеру, если в прошлом году доля товаров со скидкой на «Здравсити» составляла 18 процентов, то в 2023 году этот показатель равен почти четверти от всего ассортимента продукции. Причем глубина дисконта может достигать 80% на отдельные товары, что помогает существенно снизить расходы на покупку необходимых препаратов.