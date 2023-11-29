Жители Татарстана покупают онлайн каждое 10-е лекарство

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
По сообщению издания, в Приволжском округе затраты на лекарственные препараты на душу населения составляют почти 670 рублей на человека, пишет АиФ-Казань.
Также стоит отметить, что каждая десятая покупка лекарств происходит в онлайн-аптеке. В прошлом месяце продажи лекарственных препаратов в Татарстане достигли своего пика с начала года согласно отчету от маркетплейса «Здравсити». За этот период жители оформили более 10 тысяч заказов на сумму свыше 12 миллионов рублей, что превышает показатели сентября почти на 20%.
Популярностью пользуются препараты для устранения симптомов простуды. Вопреки опасениям, что иностранные бренды покинут российский рынок, доля импорта выросла. Так, на «Здравсити» в сравнении с прошлым годом она выросла на треть и составляет почти 50 процентов от всего представленного в маркетплейсе ассортимента противопростудных препаратов.
Однако стоит отметить, что цена на некоторые импортные препараты также выросла. Рост стоимости по некоторым лекарственным средствам составляет до 39%.
По словам генерального директора «Здравсити» Бориса Попова, в условиях колебания цен интернет-аптеки становятся выгодным средством поиска более доступных лекарств, поскольку позволяют сравнивать цены от разных производителей и находить аналоги по более выгодной цене, если препарат известного бренда вырос в стоимости. Кроме того, онлайн-площадки активно используют разные акционные предложения. К примеру, если в прошлом году доля товаров со скидкой на «Здравсити» составляла 18 процентов, то в 2023 году этот показатель равен почти четверти от всего ассортимента продукции. Причем глубина дисконта может достигать 80% на отдельные товары, что помогает существенно снизить расходы на покупку необходимых препаратов.
Ссылка на исследование опубликована на сайте аналитического агентства Alpharm.