Жители Анапы готовятся к настоящему бурану

С начала 29 ноября ожидаются несколько неблагоприятных погодных условий, включая дождь и мокрый снег, а также усиление ветра до 28 метров в секунду. По прогнозам, морские волны могут достигать высоты до четырех метров. В связи с этим, местных жителей и посетителей курорта просят удалить автомобили, оставленные рядом с деревьями и рекламными щитами. Рекомендуется не выходить из дома и не подходить к морю, а также соблюдать все меры безопасности. В данный момент действует повышенная готовность, пишет ФедералПресс.