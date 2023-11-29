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Published Сегодня, 05:17

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Жители Анапы готовятся к настоящему бурану

29 ноября 2023, 05:17
В администрации курорта Анапа сообщили, что жители столкнутся с сильным погодным явлением — бураном.

С начала 29 ноября ожидаются несколько неблагоприятных погодных условий, включая дождь и мокрый снег, а также усиление ветра до 28 метров в секунду. По прогнозам, морские волны могут достигать высоты до четырех метров. В связи с этим, местных жителей и посетителей курорта просят удалить автомобили, оставленные рядом с деревьями и рекламными щитами. Рекомендуется не выходить из дома и не подходить к морю, а также соблюдать все меры безопасности. В данный момент действует повышенная готовность, пишет ФедералПресс.

Накануне мощный шторм охватил несколько южных регионов одновременно. Хотя его прогнозировали, избежать его последствий удалось не всем — некоторые города остались без электричества, а в Анапе судно село на мель.

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