Жители Анапы готовятся к настоящему бурану

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
С начала 29 ноября ожидаются несколько неблагоприятных погодных условий, включая дождь и мокрый снег, а также усиление ветра до 28 метров в секунду. По прогнозам, морские волны могут достигать высоты до четырех метров. В связи с этим, местных жителей и посетителей курорта просят удалить автомобили, оставленные рядом с деревьями и рекламными щитами. Рекомендуется не выходить из дома и не подходить к морю, а также соблюдать все меры безопасности. В данный момент действует повышенная готовность, пишет ФедералПресс.
Накануне мощный шторм охватил несколько южных регионов одновременно. Хотя его прогнозировали, избежать его последствий удалось не всем — некоторые города остались без электричества, а в Анапе судно село на мель.