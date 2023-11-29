Врач рассказал, может ли коронавирус жить в организме и подтачивать иммунитет

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Все вирусы имеют способность подавлять иммунный ответ организма. У нас есть такое понятие как «виром человека», включающий в себя различные вирусы, такие как герпесы и папилломовирусы. Поэтому неудивительно, что коронавирус может оставаться в организме, пишет ИА RuNews24.ru.
Однако, чтобы утверждать, что именно коронавирус сильнее всего подавляет иммунитет, необходимо провести исследования и предоставить доказательства. Если ученый делает такое заявление, то должны быть научные факты, подтверждающие его слова. В целом, это не новость, что все вирусы подавляют иммунную систему, и коронавирус здесь не исключение.
Кроме вирусов, на иммунитет человека влияют различные факторы. Важно начать не с обсуждения вирусов, а с того, какой образ жизни мы ведем, как питаемся и других факторов, которые оказывают негативное влияние на иммунитет. Таким образом, нужно учитывать множество аспектов при изучении воздействия нашего организма.