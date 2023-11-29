Врач рассказал, может ли коронавирус жить в организме и подтачивать иммунитет

Однако, чтобы утверждать, что именно коронавирус сильнее всего подавляет иммунитет, необходимо провести исследования и предоставить доказательства. Если ученый делает такое заявление, то должны быть научные факты, подтверждающие его слова. В целом, это не новость, что все вирусы подавляют иммунную систему, и коронавирус здесь не исключение.