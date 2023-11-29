Врач рассказал, какой должна быть зимняя обувь

Помимо этого, врачи рекомендуют в зимнее время одеваться по погоде — выбирать теплую обувь по сезону, а также не забывать про шапку и шарф. Эти аксессуары помогут защитить лор-органы от переохлаждения. Если человек все же замерз, то в течение двух часов медики советуют выпить горячего чая, и, надев теплые носки и шапку, укутаться в одеяло. После таких действий риск простудного заболевания значительно снизится.