Врач рассказал, какой должна быть зимняя обувь

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Согласно рекомендациям врача-травматолога, ортопеда Андрея Литвиненко, во время выбора пары сапог или ботинок на зиму нужно изучить материал и фактуру подошвы, а также обратить внимание на высоту каблука. Удачный выбор зимней обуви поможет избежать травматизации во время перемещения по скользкому льду.
В интервью с журналистами NEWS.ru специалист рассказал, что оптимальным выбором станет пара на шипованной или изготовленной из плотной резины подошве, способной затормозить скольжение. Эксперт объяснил, что резина обладает устойчивостью к воздействию низких температур.
Помимо этого, врачи рекомендуют в зимнее время одеваться по погоде — выбирать теплую обувь по сезону, а также не забывать про шапку и шарф. Эти аксессуары помогут защитить лор-органы от переохлаждения. Если человек все же замерз, то в течение двух часов медики советуют выпить горячего чая, и, надев теплые носки и шапку, укутаться в одеяло. После таких действий риск простудного заболевания значительно снизится.