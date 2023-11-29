Врач: Чай по утрам бодрит больше, чем кофе

Энергия, которую человек получает, выпив чашку чая с утра, длится дольше, чем после кофе. Однако людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта не рекомендуется начинать день ни с чая, ни с кофе на голодный желудок. Об этом сообщила врач-эндокринолог Мария Калошина.