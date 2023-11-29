Врач: Чай по утрам бодрит больше, чем кофе

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
По словам специалиста, людям, страдающим гастритом, язвенной болезнью желудка и другими хроническими заболеваниями пищеварительной системы, не следует пить кофе или чай натощак. Однако, если у человека нет таких проблем, то никаких ограничений от употребления этих напитков он не почувствует.
Тем не менее, каждому, кто любит начинать утро с чая или кофе, следует помнить о нескольких рекомендациях, подчеркнула врач-эндокринолог.
«Утром не стоит пить крепкий чай или кофе. Помните, что оба напитка содержат кофеин, поэтому дают прилив энергии. Но ощущение будет разным. Кофе даст максимально яркое стимулирующее действие, но оно будет коротким. Чай действует более мягко, но ощущение собранности и бодрости после него будет длиться дольше», — рассказала врач в интервью Общественной службе новостей.
Также врач отметила, что чай и кофе не следует пить горячими. Горячие напитки могут повредить слизистую оболочку пищевода и гортани. Поэтому всегда стоит дать напитку остыть до комфортной температуры, добавила она.