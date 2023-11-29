В России на 20% подорожает бронирование отелей

Специалист отметил, что весь Подмосковье будет заполнено, однако этот тренд является долгоиграющим. Также востребованы Санкт-Петербург и Дальний Восток. Владивосток на протяжении всего года имеет очень высокую заселенность. Ожидается, что и в эти новогодние праздники объекты размещения будут плотно заполнены.