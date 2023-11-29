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Published Сегодня, 12:08

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В России на 20% подорожает бронирование отелей

29 ноября 2023, 12:08
Бронирование гостиниц на предстоящие новогодние праздники будет стоить россиянам на 20% дороже, чем в прошлом году, сообщил Сергей Колесников, вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров.

В связи с повышенным спросом, значительное количество мест уже забронировано, особенно в популярных направлениях, таких как Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Об этом эксперт рассказал в интервью Общественной службе новостей.

Цены в России за последний год выросли минимум на 20% во всех секторах экономики, включая гостиничный бизнес. Новогодний период традиционно является «высоким сезоном» для многих услуг из-за увеличенного спроса. Сейчас уже большая часть мест в отелях, которые можно назвать приличными, занята.

Наиболее заполненными будут не гостиницы в столице, а отели в Калининграде, который уже несколько лет подряд является лидером по заселенности в Новый год. Также пользуются традиционно высоким спросом горнолыжные курорты.

Специалист отметил, что весь Подмосковье будет заполнено, однако этот тренд является долгоиграющим. Также востребованы Санкт-Петербург и Дальний Восток. Владивосток на протяжении всего года имеет очень высокую заселенность. Ожидается, что и в эти новогодние праздники объекты размещения будут плотно заполнены.

Кроме гостиниц, россияне также бронируют места в санаториях. Их популярность уже вышла за рамки сезонного отдыха. Например, Минводы круглый год находятся в «высоком сезоне» по заполняемости. В зимний период цены повышаются, а люди обычно остаются в санаториях дольше.

На данный момент самая сложная ситуация у отелей и гостиниц городов, в которые после начала пандемии перестали летать самолеты, например, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Также есть спрос на гостиницы в других интересных городах, таких как Кострома, Ярославль, Нижний Новгород и Тула, которые находятся в разумном расстоянии от Москвы. Внутренний туризм сейчас развивается положительно из-за ограничений и проблем, с которыми столкнулись люди. В результате многие выбрали такой вид досуга.

Специалист считает, что цены на бронирование мест в гостиницах и санаториях к Новому году вряд ли снизятся. Скорее всего, они либо повысятся, либо останутся на текущем уровне.

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